Linse fandt ud af en måde, hvorpå hun kan komme den onde tone til livs.

Et af tidens helt store samtaleemner er den gode tone på nettet, og hvor mange hadefulde kommentarer og beskeder, kendisser må finde sig i dagligt. Men det har Linse Kessler fundet en løsning på, og den er selvfølgelig ikke helt traditionel.

»Der er ikke nogen, der tør at sige noget til mig. Vi sad faktisk og snakkede om det den anden dag, og du ved, når man får noget hate inde på Instagram, det er så ondt. Men så fik jeg en veninde, der arbejder hos politiet, til at finde adresserne, og så sagde jeg “Ved du hvad, Nørrebro nummer det og det, jeg finder dig”. Jeg var så rasende, man må ikke være så ond mod nogen, man ikke har mødt. Det er bare nogle små pikhoveder,« fortæller Linse i Jesper Bloks nye afsnit af ‘Livsnyderen’ på YouTube, hvor hun er gæst.

Hun fortæller, at hun er gået fra, at folk syntes, det var synd for Mikkel, han havde sådan en søster, til at det pludselig vendte, og Mikkel begyndte at møde folk, der syntes, det var sejt, han kendte og var i familie med Linse.

»I de her 10-15 år, hvor man nu har været kendt. Der er ikke en eneste, der er kommet hen til mig og har sagt “Du er dum” eller “Dig kan jeg ikke lide” eller kaldt mig silikoneluder, møgkælling, straffefange eller hvad man nu kan finde på. For det tør de ikke,« fastslår Linse.

