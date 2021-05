Linse Kessler har hyppigt tonet frem på skærmen i sin bil uden sele, men nu er det slut.

Der var ikke rullet mange afsnit af ‘Familien fra Bryggen’ over skærmen, før seerne bed mærke i, at den storbarmede Linse ikke brugte sikkerhedssele, når hun kørte bil. Ifølge hende selv så havde hun tilladelse til at køre uden sele, fordi hun ville blive kvalt i sine store bryster med selen.

Men der er sket meget siden, og en af tingene er, at Linse er begyndt at køre med sele. Det skyldes dog hverken, at hun har fået lavet brysterne mindre eller er blevet mormor, årsagen skal faktisk findes et helt andet sted, det afslører i det seneste afsnit af ‘Robinson’-fyren Jesper Bloks YouTube-serie ‘Livsnyderen’, hvor hun er gæst.

»Det ringede på døren en formiddag, og der stod en motorcykelbetjent med sin hjelm under armen og sagde “Hej Linse”, og jeg tænkte “Åh nej, hvad har jeg nu gjort. Gammel adfærd du ved, mandlige kønshormoner i køleskabet og kniv og boldtræ – en lille pistol måske”,« griner Linse og fortsætter:

»Så sagde han “”røv at hør Linse, det er en venskabelig tjeneste, vil du ikke gøre politiet en venskabelig tjeneste?” – “Det kan du fandeme tro, jeg vil”, sagde jeg. Så sagde han “Vil du ikke bare tage den skide sele på, når I laver det der program, for vi bliver ringet ned, og vi får så meget skældud over, vi ikke gør noget ved det”. Og jeg har faktisk haft den på lige siden.«

