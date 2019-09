Linkin Park-forsangeren Chester Benningtons enke, Talinda Bennington, har fundet sig en ny kærlighed.

To år efter sin mands død skriver hun nu på sin Instagram, at hun er blevet forlovet.

'Jeg er ovenud lykkelig over at annoncere min forlovelse med min engel på jorden, Michael F,' indleder hun sit opslag og fortsætter:

'Jeg er her for at fortælle, at du kan finde kærligheden efter en tragedie. At din soulmates død ikke betyder din død. Min familie, venner og mine Linkin Park-brødre byder ham velkommen til familien med åbne arme. Jeg vil fortsætte med at ære Chester og fortsat have det som mit livs mission, at hans bortgang ikke var forgæves.'

Vis dette opslag på Instagram Your heart expands with love. It doesn’t shrink or push out those that have already taken root. I will always love my husband, Chester. And I will keep honoring him by living MY life. A life of love and happiness. Because that’s what he would want for me. xo T Et opslag delt af Talinda Bennington (@talinda320) den 6. Sep, 2019 kl. 3.59 PDT

Derudover forsikrer hun andre, der måtte have mistet en nær pårørende, at det godt kan lykkedes at finde glæde igen trods et stort tab.

Et stort tab, som Talinda Bennington selv oplevede tilbage i 2017.

Her begik hendes mand, Chester Bennington, selvmord i sit hjem i Californien. Han efterlod sig Talinda og seks børn - to af dem havde han med Talinda Bennington.

Talinda Bennington har efter Chester Bennington død stiftet organisationen '320 Changes Direction', hvis formål er at støtte med rådgivning til dem, der er ven eller familie af personer med mentale problemer.