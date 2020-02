11 år.

Så lang tid har 'Linie 3'-stjernen Thomas Eje og hans hustru, 54-årige Katherine Scrivens Eje, ejet deres 410 kvadratmeter store landejendom i Skovby på Als.

Men nu skal det være slut.

Den 62-årige entertainer har nemlig besluttet sig for at sætte kæmpeejendommen til salg for den nette sum af 4,6 millioner kroner. Det skriver JydskeVestkysten.

Med til prisen hører så også udbygninger på knap 1.300 kvadratmeter med både koncertsal og galleri samt 9.000 kvadratmeter jord.

»Huset er for stort, det er en meget voldsom og stor opgave,« siger Thomas Eje til avisen og fortsætter:

»Vi vil gerne have noget mindre, men vi vil stadigvæk blive i omegnen. Vi forsvinder ikke. Men vi vil ikke købe noget nyt, før vi har solgt. Vi ved jo ikke, om der går to dage eller flere måneder.«

Thomas Eje og Katherine Scrivens Eje flyttede ind på landstedet Harbæksgaard tilbage i 2008.

I 2018 omdannede parret en sidebygning til en koncertsal, som fik navnet Kulturhus Harbæksgaard, og som siden har lagt hus til adskillige koncerter.

Thomas Eje fortæller dog, at projektet blev for stor en opgave for parret, der selv stod for alting.

Han fortæller endvidere, at en af årsagerne til, at de sælger ejendommen, er, at parret 'ikke bruger det halve af huset'.

'Linie 3'-stjernen og hans hustru bor i øjeblikket i den spanske by Nejra nær Málaga. Her har de boet siden januar, fordi de arbejder på en udstilling.