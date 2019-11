De har redet på en bølge af folkelig succes i 40 år. Men der har været perioder, hvor det var knap så sjovt at være Linie 3.

»Vi blev prygelknaberne,« siger de om tiden omkring årtusindskiftet, hvor det næsten blev et skældsord at være Linie 3.

Angrebet kom fra den nye generation. Stand-up komikerne. Anført af ikke mindst 'Casper & Mandrilaftalen’ med Casper Christensen, Frank Hvam og Lasse Rimmer, som i den bedste sendetid serverede bidende sarkastiske parodier på den populære trio.

Mange af deres kollegaer fulgte trop. Linie 3 blev yndlingshadeobjektet. Og det ramte de tre entertainere på flere punkter.

'Casper og Mandrilaftalen' var blot nogle af de unge komikere, der gjorde Linie 3 til yndlingshadeobjekt. Foto: LARS BECH

Ikke mindst på deres professionelle stolthed.

»Hvis man skal lave en parodi på os, kan det ikke nytte noget, at man ikke kan synge,« siger de samstemmende.

Thomas Eje husker, at han på et tidspunkt konfronterede en af de særligt grove komikere. ‘Det var os mod jer dengang,’ lød det undskyldende svar.

»Det var bare noget, der lå i luften,« siger Thomas Eje om komiker-krigen, som også var de nye frække drenge i klassen mod de etablerede.

Jeg var skideked af det Preben Kristensen om at blive lagt for had

'Dengang ville vi bare gerne erobre noget scene. Kapre en balde. Få en plads i toget,' som eksempelvis Lasse Rimmer sagde i et interview med Information om krigen.

»Men da det stod på, påvirkede det mig. Jeg var skide ked af det, for jeg syntes ikke, at det var rimeligt. Det var ikke sjovt at læse,« siger Preben Kristensen.

Især husker de alle tre, hvor meget det sved, at medierne i den grad hoppede med på krigen og hånligt skrev om de flittige genudsendelser af deres shows på tv.

»Jo flere gange de blev sendt, jo dårligere blev de ifølge pressen. ‘Skal vi nu se det lort igen’ lød dommen,« mindes Preben Kristensen.

Det ramte Linie 3 hårdt, da de omkring årtusindskiftet blev lagt for had af først de unge standup-komikere, siden pressen. Foto: Nikolai Linares

»Jeg blev oprigtig ked af at se, at det arbejde, vi havde lavet og brugt meget energi på at lave ordentligt, nu bare var lort. Det var der ingen, der skrev, da det blev sendt første gang.«

»Men,« tilføjer Thomas Eje, »der var jo ingen, der tvang nogen til at se det igen. De kunne bare slukke.«

Krigen er for længst ovre. De sidste skudsalver fyret af.

»Heldigvis har det ændret sig fuldstændig siden. Efterfølgende har flere af dem ikke lagt skjul på, at de selv er blevet dybt inspireret af at have set os,« siger Preben Kristensen.

Linie 3 var - mener de selv - de første stand-up komikere i Danmark. I hvert fald købte de i 1986 et amerikansk musical stand-up show, som i deres version blev til '3 mand klædt af til skindet'. Foto: Jan Jørgensen

Da Linie 3 selv for 40 år siden skulle ‘erobre noget scene’ - som Lasse Rimmer kaldte det - havde de også forbilleder. Dirch Passer. Klyderne. Jørgen Ryg. Preben Kaas. For blot at nævne et par stykker.

»Vi kunne da ikke drømme om at føre os frem og kalde Dirch Passer for noget lort. Nej, vi står på skuldrene af dem. Vi har lært så meget af dem,« fortæller de.

Spørger man Linie 3, om de selv har lært noget af de unge frække, der engang gjorde dem til hadeobjekter, smiler de. Voksent og modent.

»Vi er alle gøglere af Vorherre. Og nogle af de unge kan godt være inspirerende. Men vi er ikke komikere. For os er komikken sekundær. Vi går først og fremmest efter musikken. Vi er underholdere.«