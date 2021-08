'Jeg forstår, at mange er chokerede,' fortæller influencer Line Hoffmeyer, efter det tirsdag kom frem, at hun skal skilles fra sin mand, komikeren Lasse Rimmer.

Parret har været gift i to år, og øjensynligt var alt fryd og gammen, da skilsmissen faldt som en bombe tirsdag eftermiddag.

For blot en måned siden var 49-årige Lasse Rimmer og 27-årige Line Hoffmeyer på ferie i Spanien, sammen med komikerens yngste datter, hvor Line Hoffmeyer både legede i poolen med sin elskede steddatter og fortalte om at nyde ro og nærvær med sin mand.

Men en måned senere var det altså slut.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. Foto: LINDA KASTRUP Vis mere Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i august 2019. Foto: LINDA KASTRUP

'Nogle gange sker livet bare, kriser rammer og tingene går ikke altid, som man håbede, troede og ønskede,' skrev hun på Instagram.

'Jeg har givet vores forhold alt det af mig selv, jeg kunne og mere til. Jeg har gjort alt, hvad der har stået i min magt for Lasse, vores forhold og hans døtre, men har også måtte erkende, at jeg nu ikke har mere at give af,' lød det tirsdag eftermiddag.

Kigger man i kommentarfeltet til den populære influencers opslag, kommer bruddet som en gigantisk overraskelse for flere følgere, der på sociale medier har fulgt med i de to turtelduers liv og bestemt ikke havde set den komme.

Og derfor har Line Hoffmeyer nu set sig nødsaget til at uddybe sit opslag.

'Vi har ikke forsøgt at male et glansbillede, men forsøgt at få tid til at bearbejde det i familien, inden det sev ud til offentligheden. Jeg har forsøgt at være transparent med, at fertilitetsbehandlingen var indstillet, og at vi tog tid i separate boliger sommeren over,' skriver hun.

For ja, det seneste stykke tid har parret boet hver for sig. For flere måneder siden satte de Lasse Rimmers hus i Karlslunde til salg for at komme tættere på byen og købte i samme moment en lejlighed i København, som Line Hoffmeyer for nylig er flyttet ind i, mens Lasse Rimmer ville blive boende i huset, til det var solgt.

'Det var oprindeligt et desperat forsøg på at se, om det kunne redde forholdet, men hverken dét, parterapi eller alverdens slid har været nok,' fortsætter Line Hoffmeyer.

Lasse Rimmer, der har to børn fra sit tidligere ægteskab, og Line Hoffmeyer har siden maj 2020 været i en opslidende fertilitetsbehandling, som de dog valgte at indstille et år senere.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af LINE HOFFMEYER (@linehoffmeyerl)

'Der er nogle ydre omstændigheder, som vi ikke er herre over, der længe har lagt pres på både Lasse og mig,' skrev Line Hoffmeyer i den forbindelse.

'Jeg kan mærke det på både humøret og kroppen, så situationen er simpelthen bare den, at hvor gerne, jeg end vil være mor, er tiden lige nu ikke til at lægge yderligere pres på min krop, eller vores familie.'

At parret har kæmpet – både i forholdet og med at finde løsninger til at få det til at fungere – kom også til udtryk i oktober sidste år, da Lasse Rimmer valgte at tage orlov fra sit job som morgenvært på Radio 100 for at hellige sig mere tid med familien sideløbende med sine mange tv-jobs.

Trods udfordringerne er eksparret fortsat venner, og både Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer havde mange varme ord til overs for deres tidligere bedre halvdel, da de hver især annoncerede bruddet tirsdag aften.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Lasse "Lasse Rimmer" Rimmer (@lasserimmer)

Og det understreger Line Hoffmeyer også i sin nyeste opdatering.

'Vi holder meget af hinanden, vi har brugt tid sommeren over som venner, og vi kommer fortsat til det den næste måneds tid,' skriver hun.

'Jeg fortsætter med at dele ud af mit liv på Instagram, men mit instagramindhold kommer unægteligt til at skifte karakter i løbet af efteråret. Det har været og bliver fortsat en hård proces for hele familien, men nogle gange må man igennem et stormvejr, før det klarer op.'

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra eksparret i forbindelse med bruddet.