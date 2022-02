Ligesom mange andre må nu også influencer, Line Hoffmeyer, se sig slået hjem af corona.

»Fandeme ikke de to streger jeg havde håbet mest på at se…,« skriver hun på Instagram ved siden af et billede af sig selv og en coronatest med to tydelige streger.

Ingen gider corona. Men i Line Hoffmeyers tilfælde har der været ekstra god grund til med både sprit og afstand at holde sygdommen stangen.

Hun er er født med et hjertefejl og fik i 2012 en hjertetransplantation. Som tidligere hjerteopereret er hun i gruppen af danskere, der risikerer et alvorligt forløb, hvis hun bliver ramt af covid-19.

Derfor er hun allerede blevet vaccineret 4. gang og derfor skal hun i behandling, så snart en pcr-test har bekræftet, at hun er smittet.

»Nu skal jeg PCR-testes og i antistofbehandling og så kommer det, med både behandling og fjerde vaccineskud i kroppen, forhåbentlig ikke til at blive så slemt,« skriver hun på Instagram.

Det er kun en uge siden, at Line Hoffemyer og eksmanden, Lasse Rimmer, kunne offentliggøre, at de havde genfundet kærligheden.

Men måske behøver de ikke undvære hinanden, selvom der er dømt corona-isolation.

I sidste uge ankom Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer sammen til premiere på filmen 'Vildmænd', og kunne fortælle, at de igen er blevet kærester.

Til en af de følgere, der prøver at muntre hende op ved at sige, at kviktesten jo kan være falsk positiv, svarer Line Hoffmeyer:

»Mjaaa, Lasse blev ramt som et godstog, vi er begge positive nu, og jeg er virkelig træt – så jeg tror, den er ret sikker.«

Tilbage i marts 2020, da bekymringen og usikkerheden omkring covid-19 var på sit højeste, aflyste Lasse Rimmer en række planlagte shows, for at beskytte Line Hoffmeyer bedst mulig mod coronasmitte.

Dengang sagde han:

»Jeg har glædet mig til at optræde i Præstø og Holbæk i denne uge. Og på Comedy Zoo i weekenden i næste uge. Jeg elsker samtidig min hustru meget højt, og hendes immunforsvar ville slet ikke tåle at blive smittet med covid-19. Hun vil dø, hvis hun bliver smittet. Helt enkelt,« skrev han dengang på Instagram.

I marts 2020 aflyste Lasse Rimmer flere planlagte shows for at passe bedst muligt på sin kone.

Siden er Line Hoffmeyer blevet vaccineret – hele fire gange – og alt tyder på, at omikronvarianten typisk giver et mildere sygdomsforløb end den første variant af corona, der ramte Danmark for to år siden.

Heldigvis lyder første melding fra Line Hoffmeyes isolation:

»Jeg har det indtil videre helt fint.«