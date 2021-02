Influenceren Line Hoffmeyer får snart det andet stik med coronavaccinen.

Og det er en nyhed, der vækker enorm glæde. Det ses tydeligt på hendes seneste Instagram-opslag.

'Den lykkeligste nyhed i mit liv i meget lang tid tikkede ind her til aften,' skriver hun til videoen, hvor hun er rørt til tårer, og kalder det den bedste dag i sit liv.

'Den glædelige nyhed faldt på et tørt sted. Den seneste uge har jeg været helt ødelagt af isolation og savn, men nu skal jeg fandme love for, at jeg har fået energien til at holde ud i 6 uger mere.'

Line Hoffmeyer, der er er gift med komikeren Lasse Rimmer, er en af de danskere, som er ekstra udsatte i forhold til coronavirussen, fordi hun i 2012 fik en hjertetransplantation.

I januar var hun således indlagt til observation af hjertet, ligesom hun åbent har fortalt om livet i selvvalgt isolation på Instagram og sin blog.

Tidligere har hun også langet kraftigt ud efter influenceren Elvira Pitzner, der valgte at tage til Dubai midt under pandemien.

'Os, der ikke føler os hævet over loven eller resten af samfundet, har det fucking nedtur over kulde, isolation og ensomhed,' skrev hun blandt andet.

Nu er der lys for enden af tunnellen for Line Hoffmeyer, og som en fjer i hatten falder vaccinestikket sammen med årsdagen for hendes nye hjerte.