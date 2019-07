'Jeg er blevet for gammel. Jeg er uønsket, og jeg har det sort på hvidt.'

Sådan skriver journalist og tidligere tv-vært Line Baun Danielsen i et nyt blogindlæg, som får stor opmærksomhed – og tilslutning – på de sociale medier Facebook og LinkedIn netop nu.

Hun måtte for nylig gå tiggergang hos seks fagforeninger, før hun endelig fandt nogen, der ville lade hende tegne en lønsikring, og efter hun skrev indlægget, er hun blevet bombarderet med henvendelser fra ældre, der oplever diskrimination på arbejdsmarkedet, siger hun til B.T.

»Det er fuldstændig vanvittigt, hvad folk oplever. Folk bliver smidt ud af deres a-kasser, når de fylder 65, så de ikke længere kan få dagpenge, hvis de bliver fyret. Og lønsikring dækker kun, til man er 62 eller 64 år gammel,« siger hun.

»Man kan altså ikke sige til folk, at de skal blive på arbejdsmarkedet, hvis det skal være med forringede vilkår. De beder os jo om at betale skat til velfærdssamfundet som alle andre, uden at vi har de samme rettigheder som andre,« siger Line Baun Danielsen, der nu vil tage kampen op mod aldersdiskrimination.

»Mere end 55.000 ældre over 70 år er i arbejde. De kan ikke sikre sig selv. De har ingen rettigheder – om et par år har jeg heller ikke. Det skal laves om. Jeg vil samle alle over 50 år og gå til kamp,« lyder det stålsat.

Først og fremmest vil hun have forklaringer fra de institutioner, som hun mener udøver aldersdiskrimination.

»Man bør spørge banker, forsikringsselskaber samt a-kasser, hvorfor de forskelsbehandler folk. Hvorfor understøtter a-kasserne for eksempel ikke medlemmerne hele vejen, når man skal arbejde, til man er 68 år gammel,« spørger hun.

Hvorfor tror du, det forholder sig sådan?

»De er vel angste for, at ældre mennesker er mere syge end de yngre. Men hvis de forlanger, at alle skal arbejde, til de er 68 år, er de sgu da nødt til at sørge for, at folk kan forsikre sig selv. Det er simpelthen så urimeligt, asocialt og uansvarligt.«

»Man kaldes asocial, hvis man går på tidlig pension, men det asociale er at skabe et system, som forskelsbehandler folk. Hvis jeg skal levere til skattekassen, vil jeg fandeme have samme rettigheder som alle andre,« siger Line Baun, som selv har oplevet nederlag på arbejdsmarkedet.

I 2008 blev hun fyret som vært på tv-programmet 'Go' morgen Danmark'. Dengang lød begrundelsen, at hun var for gammel. Hun blev senere vært på TV2 Lorry, indtil hun i 2016 blev hårdt ramt af stress og efterfølgende blev selvstændig. Det har indtil videre været en bragende succes.