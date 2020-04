Journalist Line Baun Danielsen har ikke bare ét, men mange spørgsmål til de udmeldinger, som statsminister Mette Frederiksen kom med mandag.

Der er nemlig flere ting, hun ikke forstår ved den seneste udmelding om de første skridt mod at åbne landet op igen.

Mandag meldte statsminister Mette Frederiksen nemlig ud, at man åbner op for pasning af de mindste, samt skolefritidsordninger og grundskolen fra 0. til 5. klasse, som man kan se i videoen herover. Det er beslutninger, der vækker undren hos Danielsen.

»Jeg er ikke en sundhedsfaglig person, og derfor er jeg ikke ude på at gøre mig klog på noget. Jeg vil bare gerne have svar på, hvorfor man har truffet de valg, man har,« lyder det fra den kendte journalist og nyhedsvært.

Hun har skrevet et meget populært indlæg på sin blog, hvor hun fremhæver nogle af de punkter, hun savner forklaring på.

Blandt andet spørger hun, hvorfor elever må samles i en klasse, når man ikke må have gæster på en café, og hvorfor en pædagog må skifte ble, men en frisør ikke må klippe hår.

Indlægget, hvor hun retter det åbne brev direkte til statsministeren, har indtil videre fået mere end 40.000 læsere. Et tal, som plejer at svare til bloggens samlede læserskare på en måned.

Til spørgsmålet om hvorvidt det giver mening at sende børnene afsted, så erhvervsdrivende der har små børn får mulighed for at genoptage deres arbejde, svarer Line Baun Danielsen.

»Der er jo også erhvervsdrivende, der har større børn. Det her handler ikke om, at det er synd for børnefamilierne, det handler om, at vi skal redde Danmark,« lyder det fra hende.

Hun fremhæver en mere fleksibel løsning, hvor man kan gå på arbejde på deltid, og familier med to forældre kan deles om pasningen.

»Jeg påstår ikke, jeg har svarene. Jeg gør mig ikke til ekspert, men jeg mener bare, at det er relevant at få svar på de her spørgsmål.«

Noget, som Line Baun Danielsen også sætter spørgsmålstegn ved, er, hvorfor Mette Frederiksen har valgt at gennemføre disse valg uden opbakning fra de andre partier. Noget, som hun også nævner i sit blogindlæg.

'Uden at have talt med de øvrige politiske partier – altså ligesom i at undlade at lytte til over halvdelen af befolkningen – rullede du en plan ud, som formentlig vil smadre store dele erhvervslivet og sende tusinder af danskere i frit fald og direkte ud i arbejdsløshed,' skriver hun.

Line Baun Danielsen forklarer, at hun kender mange, som har erhverv, der ikke er ovenud begejstrede for de meldinger, der kom til pressemødet mandag.

Hun bekymrer sig for, hvad der skal blive af Danmark på den lange bane.

»Jeg tror ikke, folk ved, hvor dyrt det her er for små - og de store - liberale erhverv. Det her slutter jo ikke lige med det første,« siger hun.

»Det her, det handler om overlevelse, om vores velfærd og vores børns fremtid,« lyder det afslutningsvist fra hende.