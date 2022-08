Lyt til artiklen

Da Line Baun Danielsen i vinter fyldte 60, var den oprindelige plan, at hun i sommer skulle have holdt et brag af en fest. Det orkede hun ikke. Syntes, at hun havde festet nok. I stedet købte hun en gave til sig selv.

»En kæmpe fødselsdagsgave,« griner hun om gaven, som hun først nu for alvor er ved at pakke ud. En lejlighed i Paris.

»Det er en gammel drøm, der blev mulig og nu bliver realiseret,« fortæller Line Baun Danielsen.

At det blev nu, drømmen skulle realiseres, er på ingen måde tilfældigt.

»Lige nu er jeg i det årti, hvor jeg har haft ti år, der har været turbulente på den gode måde, Både med arbejde og privatliv. Nu har jeg taget hul på et nyt, som jeg ikke ved, hvad indeholder,« forklarer hun og uddyber:

Det har længe været en drøm for Line Baun Danielsen at købe en lille lejlighed i Paris. Nu har hun realiseret den. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det har længe været en drøm for Line Baun Danielsen at købe en lille lejlighed i Paris. Nu har hun realiseret den. Foto: Bax Lindhardt

»Jeg ved, at jeg på et tidspunkt skal have kradset ‘chef’ ud på visitkortet, og så skal der stå ‘pensionist’. Eller måske ikke pensionist, men ‘livsnyder’.«

»Det betyder ikke, at jeg ikke lever livet nu, men det skal være med fuld skrald på det, som pensionsopsparingen giver mulighed for,« smiler hun.

Lige siden hun som teenager begyndte at spille ishockey, har der nemlig været fuld fart på. Alle årene som kendt og populær tv-vært. Årene som succesfuld selvstændig kommunikationsrådgiver og blogger.

Og selvom hun blankt indrømmer, at hun godt kan lide at arbejde, kan hun også godt lide at holde fri. Få skuldrene ned. Realisere gamle drømme. Rejse mere.

Netop Frankrig har altid stået hendes hjerte nær. Som ung læste hun fransk på universitetet og studerede der, og længe har hun siddet ved sin computer og forelsket sig i alt fra små slotte til lejligheder i Paris.

»Så har jeg forestillet mig, hvordan jeg skulle sidde på den lokale bar og drikke pastis om eftermiddagen, kigge på mennesker, sidde og skrive og få ideer,« fortæller hun smilende om drømmen.

Nu har hun altså realiseret den. Er hoppet ud i eventyret med begge ben.

»Det er lidt af et sats, men jeg har det sådan, at det skal være nu. For om ti år er det for sent. Så hellere nu end aldrig,« siger hun og kalder lejligheden en gave til hele familien.

»Mine sønner kan også bruge den. Min yngste søn rejser meget i udlandet og er ofte i Paris, så på den måde er det en kærkommen ting til hele familien, ikke bare mig,« fortæller Line Baun Danielsen, hvis søn Rasmus trods sine kun 21 år allerede er en kendt og eftertragtet stylist, som tidligere i år høstede stor ros for at have stylet Kanye West videoen ‘Heaven and Hell’.

Men selvom papirerne blev skrevet under i foråret, er det altså først her i sommer, at Line Baun Danielsen har overtaget den.

Derfor har hun endnu ikke nogen idé om, hvor meget tid hun kommer til at tilbringe der. Men at hun kommer til at sætte pris på den og et afbræk fra hverdagen hjemme, hvor hun kan få skuldrene ned, er hun ikke i tvivl om.

Line Baun Danielsen med hunden Gumle, som hun for kort tid siden måtte tage afsked med. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Line Baun Danielsen med hunden Gumle, som hun for kort tid siden måtte tage afsked med. Foto: Bax Lindhardt

»Bare det at være væk fra alle de ting i dagligdagen, som stiller krav på den ene eller den anden måde. Om det er græsplænen, der skal slås, eller før var det hunden, der skulle gås med,« siger hun om hunden Gumle, som hun efter 14 gode år for nylig måtte tage afsked med.

»Nu er jeg en fri fugl, og dernede kan jeg forhåbentlig også komme til at føle mig lidt friere, end jeg har været de sidste mange år. Så det er rigtig, rigtig spændende, og jeg glæder mig.«