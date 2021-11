I sidste måned blev sidste søm sat i den årelange Se & Hør-sag.

Her fik producer Remee Jackman og tv-vært Line Baun Danielsen nemlig afvist at anke deres erstatningskrav mod ugebladet og dets daværende ansvarlige skikkelser, efter Se & Hør i en periode på fire år på ulovlig vis havde skaffet sig adgang til fortrolige oplysninger om flere kendte danskere.

Den afgørelse er Line Baun Danielsen stærkt utilfreds med og stødt over.

»Jeg synes, det er en krænkelse af mine rettigheder som borger, at jeg ikke kan få lov til at anke til landsretten,« raser tv-værten.

Afgørelsen lød, at kravet om godtgørelse ikke kunne komme for landsretten, da man forventede at finde frem til samme svar som byretten, der i april afviste en erstatning til Remee Jackman og Line Baun Danielsen, samt fire øvrige kendte, der opgav at forsøge at anke sagen.

Dengang blev det ligeledes afgjort, at erstatningssagens omkostninger påhvilede sagsøgerne.

»Indignationen over det, den vil jeg bære med mig i graven, for jeg kommer aldrig til at forstå, hvordan det kan lade sig gøre, at man må krænke mennesker, og at retssystemet ovenikøbet siger: 'Jamen, I er blevet voldsomt krænket, men I kan ikke få en erstatning',« raser Line Baun Danielsen.

For hende havde det været en anerkendelse af de pinsler, hun mener hun gennemgik, som værende blandt de ulovligt overvågede.

»En erstatning er et plaster på såret, det er en anerkendelse af, at man var offer for et overgreb. Og hvis ikke det her var foregået dengang, men det var foregået med de nye GDPR-regler, så kan jeg love dig for, at der var kommet et andet udfald, og det gør det bare dobbelt så generende for min retssikkerhed,« lyder det fra iværksætterinden.

Line Baun Danielsen til reception på 'Fantasier' tirsdag aften. Vis mere Line Baun Danielsen til reception på 'Fantasier' tirsdag aften.

Se & Hør-sagen startede tilbage i 2014 og betegnes af mange som danmarkshistoriens største medieskandale.

Her blev det opdaget, at den tidligere chefredaktør på Se & Hør, Henrik Qvortrup – der i dag er chefredaktør på Ekstra Bladet – havde indgået en aftale om løbende at kunne købe sig adgang til kendte personers kreditkortoplysninger i systemer hos PBS/Nets.

Oplysninger, den såkaldte tys-tys-kilde skaffede uretmæssigt gennem sit arbejde som it-operatør hos IBM.

Aftalen fortsatte tilmed efter Henrik Qvortrups afgang som chefredaktør.

I en tilståelsessag i august 2016 modtog Aller Media, der ejer ugebladet Se & Hør, en bøde på ti millioner kroner.

En tidligere nyhedschef og en tidligere redaktionschef blev hver idømt seks måneders betinget fængsel.

Tre måneder senere blev to tidligere chefredaktører, to journalister, der havde skrevet artiklerne ud fra oplysningerne og tys-tys-kilden selv, dømt. Straffene landede på mellem fire måneders betinget fængsel og halvandet års ubetinget fængsel.

Men erstatning til de berørte kendte danskere bliver altså ikke en del af sagens konsekvenser.

»Det er slut nu, der er ikke mere at komme efter. Så det er jo bare at sige, at det er sådan, det er – den form for retfærdighed findes ikke i Danmark, og så må jeg være tilfreds med, at staten har indkasseret ti millioner i bøde, og at de ansvarlige har afsonet en straf,« slutter Line Baun Danielsen.