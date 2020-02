Skuespiller Lindsay Lohans far er blevet anholdt for hustruvold.

59-årige Michael Lohan blev mandag hentet af politiet, da hans tidligere kone, Kate Major, påstod, at han havde været voldelig overfor hende.

Det skriver Daily Mail, der har fået indsigt i retsdokumenterne.

Han skulle blandt andet have angrebet hende i ekskonens hjem, da hun konfronterede ham med hans internethistorik.

Michael Lohan, da han tilbage i 2011 blev anholdt - også for hustruvold mod Kate Major. Foto: HO Vis mere Michael Lohan, da han tilbage i 2011 blev anholdt - også for hustruvold mod Kate Major. Foto: HO

Den viste nemlig, at han havde søgt efter prostituerede under et ophold i den amerikanske by Houston i staten Texas, da de var gift tilbage i 2015.

Dog eskalerede det, da hun besøgte ham for at få sit kæledyr, en hamster, tilbage.

I et håndskrevet brev forklarede Kate Major, at han have kastet tøjbøjler i plastik efter hende og derefter taget hende om halsen.

Efter episoden havde hun tydelige spor efter det på halsen.

Hjernedøde luder Michael Lohan om sin tidligere kone

Desuden skriver hun, at Michael Lohan truede hende med en kniv og slog hende, da hun forsøgte at flygte fra ham.

»Hjernedøde luder,« havde han råbt.

I brevet skriver hun også, at Michael Lohan har været voldelig igennem hele deres forhold.

De to blev gift i 2014, men gik allerede fra hinanden i 2015.