'Elendige piksutter' og 'må man nu ikke engang være biseksuel mere!?'

Den slags kommentarer var, hvad der strømmede ind i komikeren Linda P.'s indbakke, da hun valgte at få en mandlig kæreste efter at have dannet par med kvinder i en længere årrække.

Det fortæller hun i et længere interview med Alt for Damerne, hvor hun blandt andet også taler om kærligheden, og om hvordan hendes afdøde alkoholikerfar har efterladt hende med 'daddy-issues'.

Da de vrede kommentarer om Linda P.'s seksualitet dukkede op, var hun lige blevet kæreste med komikerkollegaen Anders Grau.

Linda P, komiker. Foto: Ida Marie Odgaard Vis mere Linda P, komiker. Foto: Ida Marie Odgaard

Han er dog siden blevet skiftet ud med hendes nuværende kæreste, guitaristen og handicaphjælperen Rasmus, som hun i januar 2020 fik en lille datter ved navn Nanna med.

Det var dog ikke nemt for parret at nå til det sted, fortæller Linda P. i interviewet. Det skyldes hendes alkoholikerfar, som svigtede hende og ikke var til stede i barndommen.

Komikerens 'daddy-issues' fik hende nemlig til at forsøge at sabotere forholdet til Rasmus i begyndelsen, fordi hun var sikker på, at han i sidste ende ville ende med at svigte hende ligesom hendes far.

»Jeg havde så meget lyst til at ødelægge det og sabotere det for at teste ham,« siger hun til Alt for Damerne og fortsætter:

»Da jeg begyndte at føle noget for ham, var det en refleks at have lyst til drikke mig ned. For jeg kan ikke have det godt! Det har jeg ikke prøvet, og jeg ved slet ikke, hvad det kan – er det ikke bare nemmere at have det dårligt, for det kender jeg, og det er det, der er trygt for mig?«

Linda P. fortæller også, at hun var så sikker på, at kæresten ville svigte hende, at hun en dag tjekkede hans Facebook-profil bag hans ryg, fordi hun var sikker på, at hun ville finde beviser på, at han var et 'dumt, utro svin', men virkeligheden var, at hun kun fandt beviser på, at han var en ordentlig fyr.

Linda P. indrømmede efterfølgende over for kæresten, hvad hun havde gjort, og selvom han blev sur, endte han med at tilgive hende og fik hende i sidste ende overbevist om, at hun ikke skulle tvivle på hans følelser for hende.

Det har dog ikke været lige så nemt for Linda P. at overbevise sig selv om sine følelser for ham. Hendes kamp for faderens anerkendelse efterlod hende nemlig med en mistillid og angst for mænd, der gjorde hende bange for at elske.

Så da Rasmus første gang fortalte hende, at han elskede hende, svarede Linda P.: 'Det er pænt af dig, tak', siger hun til Alt for Damerne.

Hun fortæller også, at det først var, da hun endelig turde vise ham alle siderne af sig selv – pigen, stodderen, forretningskvinden etc. – og han stadig stod ved hendes side, at hun turde at åbne op omkring sine følelser og fortælle, at hun også elskede ham.

Linda P.'s far døde i 2011.

Du kan læse hele interviewet, hvor Linda P. også fortæller om sit nye liv som mor, her.