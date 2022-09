Lyt til artiklen

I sidste uge bekræftede Linda P, at hun ikke længere danner par med sin 'datters kære fader'.

Her skrev den 38-årige komiker i en story på Instagram, at det var 'et rigtig godt stykke tid siden', hun og ekskæresten Rasmus, der til daglig arbejder som guitarist og handicaphjælper, skiltes i fred og fordragelighed.

Men nu sætter komikeren med det borgerlige navn Linda Petersen lidt flere ord på bruddet med faren til sin to og et halvt år gamle datter Nanna.

»Alle har det godt, og sådan har det været i halvandet år,« siger Linda P til B.T., da vi møder hende på den røde løber til torsdagens Zulu Comedy Galla.

Generelt har Linda P været fåmælt omkring forholdet, som det altså nu viser sig stoppede helt tilbage et år efter fødslen af deres fælles datter.

Og den fåmælthed fortsætter.

»Jeg kommer ikke til at sige mere, end jeg har sagt,« afslår komikeren høfligt.

Linda P har dog tidligere røbet, at hun mødte ekskæresten Rasmus – der viste sig at være en ven af hendes onkel – gennem sin mor, der havde mødt ham på en ferie på Bornholm.

Den 38-årige komiker har ligeledes indrømmet, at hun på grund af sit vanskelige forhold til sin alkoholiserede far, der døde i 2011, havde svært ved at stole på kæresten og slappe af i forholdet.

Linda P og Rasmus nåede at danne par i omtrent fire år.

Linda P bekræftede selv bruddet i en story på Instagram i sidste uge, da hun ville mane de mange rygter om sagen til jorden, forklarede hun.

»Lad mig holde det kort: Jeg har ikke mødt nogen der var så gode til at gå fra hinanden som ham og jeg,« skrev hun da.