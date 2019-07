Den danske komiker Linda P er blevet nødt til at rykke sin forestående tur. Hun er nemlig blevet gravid.

Den gode nyhed afslører hun selv på Facebook.

'SÅ nåede vi 3 måneders ”sikkerhedsgrænsen” og jeg kan ENDELIG fortælle jer hvorfor jeg har været nødt til at rykke min turne. Ventetiden har været ulidelig ,' skriver den 34-årige komiker.

'Flere har allerede spurgt hvem faderen er. Og det er en dejlig mand ..... - Men han er Bornholmer…... Hvilket betyder at der var en 93,4 procents risiko for, at ungen også ville komme til at tale Bornholmsk. Netop derfor har jeg måtte bruge nogle måneder på at overveje om jeg ville have barnet………. Det blev et ja,' joker komikeren.

I september sidste år afslørede Linda P, med det borgerlige navn Linda Petersen, over for B.T., at hun havde fundet manden i sit liv - eller rettere sagt, hendes mor havde.

»Det var faktisk min mor, der fandt ham. Hun havde været på ferie på Bornholm, og så kom hun hjem og sagde: Jeg har fundet dit match’. Og hun kender mig jo ret godt,« siger Linda P om mødet, der opstod, da moderen faldt i snak med en af Linda Ps onkels venner - som altså nu skal være far til Linda Ps barn.

Da B.T. mødte komikeren i september sidste år, ønskede hun ikke at fortælle så meget om sin bornholmer. Hun ville dog gerne fortælle om deres fremtidsplaner.

»Jeg kunne da godt tænke mig at få børn. Absolut. Ikke lige nu. Men jeg ville da være frygtelig ked af det, hvis jeg ikke fik børn,« sagde hun dengang.

Linda P har også tidliger fortalt B.T., hvordan hun i mange år troede, hun var lesbisk. Hun vidste ikke, hvem hun var, og derfor endte hun med at binde hele sin identitet op på en seksualitet som lesbisk, som aldrig var sand, forklarede hun.

»Men det er lidt mere komplekst end bare seksualitet. Det var mere en identitetsflugt. Og en transformation,« siger Linda P.

Hun har tidligere været gift med en kvinde - Melissa Nicolajsen - i to år fra 2013, men kastede to år senere sin kærlighed på den mandlige komiker-kollega Anders Grau.

Og nu er det igen en mand, der har fået hendes hjerte til at banke. Og altså i så høj en grad, at de har skabt deres eget lille hjerte, som nu ligger og banker i Linda Ps mave.