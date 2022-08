Lyt til artiklen

I 1990 bebudede den canadiske supermodel Linda Evangelista at hun 'aldrig stod ud af sengen for mindre end 10.000 dollar om dagen'. I dag er virkeligheden en anden.

Faktisk har hun slet ikke arbejdet de seneste seks år.



I 2016 blev den tidligere feterede model, efter eget udsagn, ‘vansiret’, efter syv fejlslagne fedtfrysninger og fik konstateret 'paradoksal fedthyperplasi' - en yderst sjælden bivirkning.

Siden har hun levet skjult for offentlighedens nysgerrige øjne.

Men nu er hun tilbage i sit gamle job, men er stadig langt fra mål både i forhold til fysiske og psykiske eftervirkninger. Som hun siger i et interview i Vogue:

»Er jeg kureret mentalt? Absolut ikke.«

Selvom den 57-årige tidligere supermodel har scoret en kampagne for Fendi og selvom hun i denne måned pryder forsiden på britiske Vogue er hun meget forsigtig med at lade sig rive med og kalde det for et comeback.

»Jeg savner mit arbejde så meget, men ærligt talt, hvad kan jeg lave? Det bliver ikke let. I kommer ikke til at se mig i badetøj, det er helt sikkert. Det bliver svært at finde job uden at skulle retouchere, klemme ind, tape op, komprimere eller snyde,« siger hun til magasinet.

Linda Evangelista som hun så ud i 2015, inden hun fik foretaget fedtfrysningerne. Foto: JUSTIN LANE Foto: JUSTIN LANE Vis mere Linda Evangelista som hun så ud i 2015, inden hun fik foretaget fedtfrysningerne. Foto: JUSTIN LANE Foto: JUSTIN LANE

På forsiden er hun dækket af tøj fra top til tå, kun ansigtet kan ses, og dét er der snydt med, afslører hun.

Det er vigtigt for hende at fastslå, at alt ikke er så kønt, som det ser ud. Derfor fortæller hun, hvordan hendes makeup artist, Pat McGrath, trak huden på hendes ansigt, hals og kæbe tilbage og brugte både tape og elastikker til at holde det på plads.

»Det er ikke min virkelige kæbe og hals – og jeg kan jo ikke gå rundt alle steder med tape og elastikker,« siger hun i bladet.

Efter fedt frysningerne sagsøgte hun firmaet Zeltiq Aesthetics Inc. for 50 millioner kroner, men i juli måned i år indgik parterne forlig i sagen.

Om fedtfrysningerne, har hun tidligere fortalt:

»De forøgede – ikke mindskede – mine fedtceller og har efterladt mig permanent deformeret, selv efter jeg har undergået to smertefulde og usuccesfulde korrigerende operationer.«