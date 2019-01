I knap ni år har sangerinden Lina Rafn værnet om en helt central del af sit privatliv, men ikke længere.

Den 42-årige sangerinde har nemlig besluttet, at hun ikke længere vil holde sin datter, Karmen, skjult for offentligheden, men fremover vil dele billeder af hende på sociale medier.

'I lang tid har jeg holdt Karmen (Lina Rafns datter, red.) væk fra medierne og ligeledes de sociale medier. Jeg ønskede, at hun selv skulle træffe et valg om, hun ville have opmærksomheden og alt, hvad den indebærer,' skriver Lina Rafn på sin Instagram, hvor hun deler et billede af datteren.

Ifølge den tidligere X Factor-dommer vil datteren gerne tage del i sin mors kendisliv.

Synes du, det er okay at dele billeder af sine børn på de sociale medier?

'Hun er næsten 9 år gammel og er meget overbevist om, at hun gerne vil blive set og hørt. Hun er ligesom mig,' skriver Lina Rafn videre i opslaget.

Det er første gang, at sangerinde sætter ord på beslutningen om at dele billeder af Karmen.

Men i juleferien delte hun også et billede af datteren foran juletræet.

'Mig og junior,' skrev Lina Rafn til billedet.

-ARKIV- Foto: Betina Garcia Vis mere -ARKIV- Foto: Betina Garcia

Lina Rafn har haft et travlt efterår, hvor hun var mentor i DR's underholdningsprogram 'Live! samtidig med, at hun havde projekter kørende med sit band Infernal.

Dertil medvirkede hun også i TV 2-programmet 'Stormester'. Men det gik udover familielivet, fortalte hun i efteråret til B.T.

»Det er ikke sikkert, jeg får tid til at tage i Tivoli med min datter. Jeg ved på forhånd, at jeg nok kommer til at være ude af gamet på hjemmefronten. Hvis jeg skulle få tid til at være nærværende, er jeg taknemmelig. Men det kan også sagtens være, at jeg flyver ind og ud ad døren. Sådan er det, men det er jo kun for to måneder.«

Lina Rafn har dannet par med Kasper Pertho siden 1998, og sammen fik de datteren Karmen i 2010.