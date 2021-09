Lina Rafn er egentlig lykkelig i sit forhold. Hendes kæreste elsker hende ubetinget, de har god sex og meningsfulde samtaler.

Alligevel kan hun ikke lade være med at ærgre sig over, at hun nok aldrig kommer til at prøve at kaste sin kærlighed på en ny mand.

»Kan jeg holde det her ud resten af livet?« spørger hun i DR-programmet 'Hjerteflimmer for voksne'.

Her er den 45-årige Infernal-sangerinde inviteret ind for blandt andet at dele sit kærlighedsdilemma. Og det handler om hendes kæreste Kasper Pertho.

Lina Rafn med sin mand, Kasper Pertho, i 2016.

Det kan heller ikke handle om andre. For Lina Rafn har ikke været sammen med andre end ham, siden hun var 22 år, og de blev kærester.

Og det er netop det, der er hendes bekymring.

»Jeg kan godt nogle gange få nogle anfald af FOMO (Fear Of Missing Out, en frygt for at gå glip af noget, red.), hvor jeg tænker: 'Wow, jeg var 22 – skal jeg aldrig være forelsket igen? Skal jeg aldrig opleve det sus eller den romance og alle de ting, der kommer, når man springer ud i noget, der er helt nyt og frisk?'«

Lina Rafn og Kasper Pertho mødte hinanden, da de var henholdsvis 22 og 24 år og blev i 2010 forældre til datteren Carmen.

Kan du genkende Lina Rafns frygt for at gå glip af noget?

Den 45-årige sangerinde har altså 'levet længere sammen med ham end uden', og hun 'ved derfor ikke, hvem hun er uden ham'.

Det har hun heller ikke i sinde at finde ud af. For hun kunne aldrig drømme om at være utro. Derfor går hun med en konstant dårlig samvittighed over, at hun overhovedet tænker på, hvordan det ville være at mærke nyforelskelsen igen.

»Jeg er stadig glad for min kæreste, og vi har det godt. Vi gider stadig at have sex med hinanden – det er aldrig blevet kedeligt – så jeg ved godt, at jeg er et godt sted. Men det irriterer mig. Særligt fordi han ikke virker til at lide af FOMO. Og så føler jeg skyldfølelse, og at der er noget galt med mig,« siger Lina Rafn i 'Hjerteflimmer for voksne' og tilføjer:

»Han virker ikke, som om han nogensinde tænker: 'Hvad fanden går jeg egentlig glip af derude?' Han er bare helt glad for mig hele tiden.«

45-årige Lina Rafn.

Hun understreger, at det ikke er den måske forbudte tanke om at kaste sin kærlighed på en anden, der er hendes problem. Det er skamfuldheden over, at hendes kæreste ikke har det på samme måde.

Sammen med programmets faste ekspert, Jytte Vikkelsø, kommer hun dog frem til, at der ikke er noget at skamme sig over, og det netop er deres forskellige følelses- og kærlighedssprog, der er årsagen til, at de trods alt stadig danner par efter 23 år.

Kærlighedseksperten har desuden et råd til både Lina Rafn og andre, der måtte være i samme situation:

I stedet for at blive nyforelsket i din partner eller i en anden, så bliv det i dig selv, råder Jytte Vikkelsø, der derfor opfordrer Lina Rafn til at finde den manglende nyforelskelse ved at søge udfordring i arbejdslivet i stedet.