Med sine sexede dansetrin og store stemme er der ikke meget ved Lina Rafns fremtoning på scenen, der indikerer, at sangerinden som barn var præget af enorm usikkerhed og mobning.

Men i et længere interview med ALT for damerne fortæller den danske sangerinde om en barndom, hvor hun blev lagt for had af sine klassekammerater, og drengene askede hende i håret med ciggaretter til fester.

»Jeg var fucking bange,« fortæller Lina Rafn om sin barndom og fortsætter:

»Det, at jeg gik til dans, når de andre gik til håndbold, at jeg havde kort hår, når de andre havde langt, og det, at jeg kom i lokalsprøjten, fordi jeg var go’ … Årh, hvor skulle jeg bare fucking dø!«

Sangerinden forklarer videre, hvordan hendes klassekammerater forsøgte at få en drengeflok til at banke hende, og en dag kulminerede det til et sodavandsdiskotek.

Her måtte Lina Rafn få hjælp af sodavandsdiskotekets dørvagter med at slippe væk fra en drengegruppe, der havde samlet sig for at tæve Lina Rafn.

Den dengang meget unge Lina Rafn slap heldigvis væk fra drengebanden og løb hjem, fortæller hun.

Livet er noget anerledes for popstjernen i dag, end det var, da hun var barn.

Foruden sin store succes som med bandet Infernal, har hun siddet som dommer i X-factor og været vært på den danske udgave af hitprogrammet Top Model.

Privat danner hun par med Kasper Pertho og har datteren Karmen Vincentia Pertho Rafn.