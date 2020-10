Der blev debatteret til den helt store guldmedalje i weekendens afsnit af 'Mads og Monopolet'.

Her havde vært Mads Steffensen hevet Hummel-ejer Christian Stadil, skuespiller Dar Salim og sangerinde Lina Rafn i studiet, og især de to sidstnævnte kom en smule på kant med hinanden under programmet.

Det gjorde de, da der dukkede et dilemma op omkring, hvorvidt et forældrepar skulle lade deres 12-årige dreng tage en helt særlig musemåtte med i skole – en musemåtte med et billede af en halvnøgen kvinde med to forhøjninger til brysterne.



Lina Rafn har i programmet ingen skrupler ved at sende den 12-årige i skole med musemåtten og siger, at det i stedet kan være en god anledning til at italesætte, at 'bare fordi en kvinde ser sådan ud, betyder det ikke, man må klappe hende i røven, hvis hun går forbi på gaden'.

»Det handler om, at hun skal have lov til at se sådan her ud, og at mænd skal have lov til at kigge på det, uden at de skal udskammes for det – præcis ligesom hun ikke skal udskammes for at have fået taget den slags billeder,« siger Lina Rafn i programmet.

Dar Salim er dog i en helt anden boldgade og afviser, at hans egen søn ville få lov til at få musemåtten med. Han påpeger endvidere årsagen herfor:

»Det er, fordi jeg selv er i tvivl om, hvad jeg synes om sådan et billede i forhold til den nye kvindefrigørelse og det der med, at man ikke skal seksualisere kroppen, hvilket jeg er fuldstændig enig i. Men jeg ser også bare på sociale medier, hvordan unge piger helt ned til 11-13 år – og også ældre – netop seksualiserer sig selv med meget udfordrende billeder,« siger han, hvorefter han bliver afbrudt af Lina Rafn:

»De seksualiserer ikke sig selv. Det gør nogle af dem, der beskuer dem, og det er lige netop, hvad samtalen skal dreje sig om,« påpeger hun.

Dar begår den gængse fejl i vores diskussion, at han pålægger kvinden ansvaret Lina Rafn

Dar Salim fortsætter med at sige, at han personligt mener, at det kan 'gå for langt'.

»Den der snak om, at det skal være kvindefrigørende at kunne gøre lige, som man vil, og at man kan gå i fuldstændig bart tøj, når man er så ung... det, tror jeg, er en misforstået måde at lære unge piger at være feminister på. Men det er bare min holdning.«

Denne udtalelse får dog Lina Rafn til at stejle.

»Dar (Salim, red.) begår den gængse fejl i vores diskussion, at han pålægger kvinden ansvaret,« siger hun, hvorefter Mads Steffensen sætter musik på, inden Dar Salim kan tage til genmæle.

Den 43-årige skuespiller får dog efterfølgende lov til at sætte et par ord på Lina Rafns kritik af ham.

»Jeg kan jo rigtig godt lide Lina og hendes stærke holdninger, og nogle gange kan vi være uenige, hvilket der skal være plads til, men jeg kan bare ikke lide, at samtalen slutter med, at jeg pålægger en kvinde noget ansvar, som jeg måske ikke skal,« siger han og fortsætter:

»Ja, jeg pålægger kvinder ansvaret for, hvad de selv lægger ud, og det skal de have fuldstændig lov til, uden jeg løfter et øjenbryn, men her snakker vi om børn, og der pålægger jeg altså forældrene et ansvar.«

»Min påstand er, at de helt unge piger, som for eksempel laver videoer på TikTok, hvor de efterligner voksne popstjerner, som er en del af en kultur, hvor de ved, at sex sælger plader, og hvor de ofte danser på en tydeligt seksualiseret måde, så tror jeg ikke, at børn ved, hvad de efterligner, og så synes jeg, at forældrene har et ansvar for at sige fra eller sætte grænser. Og så kan det godt være, at jeg er en dinosaur,« slutter han.

Hvem har ret?

Lina Rafn får muligheden for at svare tilbage på Dar Salims uddybning, men afviser:

»Jeg tænker, vi parkerer den her, for det er en meget lang debat, men jeg kunne sige mange ting til det her, men lad os bare lade den hvile her,« siger hun.

Men debatten har dog ikke helt fået lov til at hvile der.

For Mads Steffensen har på Facebook delt et billede af den omtalte musemåtte, der fik Lina Rafn og Dar Salim til at 'ryge i totterne' på hinanden', og her er det strømmet ind med kommentarer.

Kommentarer, der i den grad deler vandene.

'Lina, jeg har stor respekt for dig og dine synspunkter, men helt ærligt... Kig på billedet af den smukke unge kvinde igen, og tænk så, om du virkelig stadig mener, at det er seeren, der seksualiserer hende, og at det ikke er meningen med billedet,' skriver en bruger for eksempel.

'Den er da harmløs, så selvfølgelig skal den med i skole. Det er dem, der synes andet, der laver problemet,' skriver en anden modsat.

