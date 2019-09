Lily Allen udtaler fredag i en podcast, at det at stå frem og dele hendes oplevelser om at være offer for et seksuelt overgreb har påvirket hendes karriere negativt.

»Jeg føler faktisk, at min karriere er blevet 'fucked' op af at have talt ud om de her ting,« udtaler hun i BBC-podcasten 'The Next Episode'.

Sangerinden beskrev i sin biografi 'My thoughts exactly', hvordan hun i 2016 blev udsat for et overgreb af en højststående person i musikbranchen, skriver CNN.

Hun var blevet fuld en aften, hvor manden fra musikindustrien havde sagt, at hun kunne sove i hans seng på et hotelværelse, og så ville han finde hendes bortkomne nøgler for hende imens.

Den britiske sangerinde Lily Allen siger, at det har kostet hende dyrt at stå frem og fortælle om dengang, hun blev udsat for forsøg på voldtægt. FRANCOIS GUILLOT / AFP Foto: FRANCOIS GUILLOT Vis mere Den britiske sangerinde Lily Allen siger, at det har kostet hende dyrt at stå frem og fortælle om dengang, hun blev udsat for forsøg på voldtægt. FRANCOIS GUILLOT / AFP Foto: FRANCOIS GUILLOT

Lily Allen siger dog, at hun i stedet vågnede ved, at manden lå nøgen ved siden af hende, mens han klappede hende på ballerne og prøvede at trænge ind i hende.

Hun reagerede ved at skrige og hoppe ud af sengen.

Hun har efterfølgende mødtes med sin overgrebsmand, og dér indrømmede han, at det, han havde gjort, var forkert, men han bad hende angiveligt holde det hemmeligt, så hans kæreste ikke blev ramt af historien.

Den britiske sangerinde fortæller, at hun mener, at det at have stået frem med sin beskyldning om overgreb har haft direkte negativ påvirkning på hendes karriere.

Selvom hendes seneste album 'No shame' er det mest anmelderroste, og hendes koncerter stort set er udsolgte, så er hun ikke blevet tilbudt de ting, man kunne forvente, siger hun.

For eksempel siger hun, at hun ikke har haft særligt mange koncerter på festivaler, og hun bliver heller ikke tilbudt særligt store koncerter.

Desuden fortæller hun i podcasten, at hun har været ude med en af cheferne fra hendes musikselskab Warner Music, efter bogen med beskrivelsen af overgrebet blev udgivet, men vedkommende tilkendegav ikke, at der ville være nogle konsekvenser for den anklagede.

CNN skriver, at Warner Music ikke har valgt at svare på anklagerne om ikke at have støttet Lily Allen, men de har tidligere sagt om det formodede overgreb, at de tager sådanne beskyldninger meget alvorligt.