Popstjernen Lily Allen har prøvet at ramme bunden. Altså været helt dernede, hvor huset, ægteskabet og for en periode forholdet til hendes børn forsvandt ud af hænderne på hende.

Nu fortæller sangerinden, hvordan hun på et tidspunkt kom så langt ud i misbrug, at hun overvejede at prøve heroin.

Og hvordan netop dét blev vendepunktet. Det gør hun i podcasten 'Recovery', skriver E News.

»Jeg husker, at jeg var i LA og tænkte: 'Der er intet af det her oprørshalløj, der virker mere. Måske skulle jeg prøve heroin'.«

Episoden fandt sted, efter hun havde været på tour med stjernen Miley Cyrus. Som opvarmning.

Britiske Lily Allen, som i årene forinden havde fået to børn og var steget i vægt, følte ikke, hun kunne leve op til den yngre kollega.

Touren i sig selv var meget seksuel, og Allen fortæller, at hun begyndte at finde bekræftelse hos andre mænd. Bag sin ægtemand Sam Coopers ryg.

Hun kæmpede med et alkohol- og stofmisbrug, men tanken om heroinen satte noget i gang hos popstjernen.

Lily Allen havde set, hvad heroin gjorde ved folk, og hun startede derfor sin rejse mod en ædruelig og bedre fremtid.

Det blev dog ikke uden bump på vejen. Et tilbagefald blev hendes ægteskabs endeligt, ligesom hun måtte se både karriere og venskaber gå ned ad bakke.

Lily Allen fortæller, at hendes rasen har grobund i barndommen, hvor faren forlod hende, da hun var fire, og moren efterlod hende i barnepigers varetægt, når hun ville i byen.

Faktisk var forældrene så lidt til stede, at Allen ikke tænker på dem, når hun tænker tilbage. Det er venner og bekendte, hun husker i forbindelse med sine år som barn.

Den 35-årige sangerinde har dog i de senere år fået sit liv på ret køl igen, og hun blev for nylig gift med skuespiller David Harbour, som mange kender fra 'Stranger Things'-serien.

David Harbour (fra venstre mod højre) med SAG-AFTRA-præsident Gabrielle Carteris, sin kone Lily Allen ved Screen Actors Guild Awards i 2020. Foto: VALERIE MACON Vis mere David Harbour (fra venstre mod højre) med SAG-AFTRA-præsident Gabrielle Carteris, sin kone Lily Allen ved Screen Actors Guild Awards i 2020. Foto: VALERIE MACON

Ligeledes fortæller hun, at hun i dag har meget mere tid til sine børn, de to døtre Marnie og Ethel på henholdsvis otte og ni år. Og at de igen er tætte efter alle de turbulente år, der har været.

Hendes nye ægtemand, 45-årige Harbour, er ligesom hende selv tidligere misbruger. Allen fortæller, at han har været ædru i 20 år.