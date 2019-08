Det skorter ikke med kendte og royale på årets Smukfest. Onsdag var kronprinsparret på festivalen med deres to ældste børn.

Torsdag var grevinde Alexandras tur til at besøge festen i bøgeskoven ved Skanderborg. Og her havde Alexandra en lille afsløring.

Men først satte hun ord på, hvorfor hun var at finde i bøgeskoven ved Skanderborg.

»Det er en dansk sommer i sin helhed. Det er 40 års jubilæum i år. Det er dansk musik og international musik i en dansk bøgeskov om sommeren. Det kan ikke være bedre. Og det kan ikke være mere inkarneret dansk sommer,« siger grevinde Alexandra.

Grevinde Alexandra på Smukfest.

Er du glad for at gå på festival?

»Jeg har ikke været her før. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at komme, og stemningen er helt høj, så det er skønt,« siger grevinde Alexandra, der kunne afsløre, at hun glædede sig til at opleve Lukas Graham torsdag aften på Bøgescenerne.

Selvom grevinden ikke har været på Smukfest før, så er hun ikke helt ubevandret, når det kommer til musik.

Sidste år debuterede hun med singlen 'Wash me away'. Og dengang satte hun ord på, hvorfor hun sprang ud som sanger.

»Jeg har altid godt kunnet lide at synge, og jeg har i lang tid godt kunnet tænke mig at afprøve mine evner.«

»Jeg er et sted i mit liv, hvor jeg gerne vil ud og prøve noget nyt. Derfor har jeg også sat gang i nogle ting, der gør det muligt for mig at smide den skabelon, som har været omkring mig,« sagde grevinden sidste år.

Tilbage på årets Smukfest kunne en storsmilende Alexandra også kort berette, at hun går og har det godt.

»Jeg har det dejligt, rigtig dejligt. Jeg nyder, der hvor jeg er i mit liv,« sagde hun afsluttende.