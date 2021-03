Det kan godt være, at skuespilleren Nikolaj Lie Kaas netop har fået solgt familiens hjem gennem ti år. Men det var tilsyneladende ikke for at forlade Hellerup.

For den populære skuespiller har købt en ny villa i den mondæne bydel, skriver Se og Hør.

Den nye bolig, der fremover skal danne rammen om familien Lie Kaas' liv, er en kæmpe hvid palævilla på hele 207 kvadratmeter med syv værelser.

Huset, der er fra 1934, var oprindeligt udbudt til 17,99 millioner kroner. Men så meget har Lie Kaas ikke givet for det.

Han har nemlig forhandlet sig til en klækkelig rabat, så han 'kun' har betalt 16 millioner for det herskabelige hjem, som kun var på markedet en måned, før det blev solgt, viser et opslag i Tinglysningen.

Huset ligger på Phistersvej i Hellerup, hvilket kun er omkring en kilometer fra den villalejlighed, som parret har boet i hidtil. Den flyttede de ind i i 2011, hvor de snuppede stueetagen af den gamle villa, mens filminstruktør Christoffer Guldbrandsen og hans kone Julie boede på første sal.

Selvom den nye bolig ifølge Boliga blev solgt i juli, er det først nu, at Nikolaj Lie Kaas tilsyneladende har overtaget den. Ifølge Tinglysningen er skødet først registreret 6. januar.

Samtidig med det nye køb kan Nikolaj Lie Kaas glæde sig over, at familiens tidligere hjem er blevet solgt.

Efter blot en måned på markedet og et afslag i prisen kom han og hustruen, Anne Langkilde Lie Kaas, af med deres tidligere villalejlighed, oplyser Boliga.dk.

Anne Langkilde Lie Kaas fortalte allerede i sommer på sin Instagram-profil, at hyblen skulle sælges.

Og selv om Lie Kaas-parret måtte give et afslag på 500.000 kroner, fik de alligevel 11,5 millioner kroner for deres tidligere bolig.