Det tidligere One Direction-medlem, Liam Payne, savner i disse dage én bestemt person.

Corona-situationen betyder nemlig, at sangeren er i karantæne i sit hjem i London.

Og så betyder den også, at Liam Payne ikke har set sin søn i flere uger.

Det fortæller han til mediet The Sun.

Sønnen Bear, som han fik med Cheryl Cole i 2017, bor nemlig med sin mor i Buckinghamshire, og sammen med Liam Payne har de ikke fundet en løsning, hvor far og søn kan ses.

I stedet har den stået på masser af FaceTime, og det har fået popmusikeren til at tænke på de personer, der ikke har mulighed for at se deres børn i disse tider.

»Jeg har respekt for de folk, der har jobs, der betyder, at de ikke kan se meget til deres børn,« siger han til The Sun.

Liam Payne og Cheryl Cole gik fra hinanden i 2018. I dag danner han par med modellen Maya Henry.