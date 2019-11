Livet som kendis er ikke altid let.

Det kan One Direction-stjernen Liam Payne skrive under på.

I et nyt program på den engelske tv-kanal Sky snakker den 26-årige sanger om mentalt helbred med den tidligere soldat Ant Middleton, skriver Mirror.

I programmet fortæller Liam Payne, at han tidligere har haft problemer med at være i offentlighedens søgelys, og at han på nogle områder er heldig stadig at være i live.

Især ensomheden og det faktum, at offentligheden konstant har en interesse i dig som person, er noget, der har taget hårdt på sangeren.

Han fortæller, at han flere gange har tænkt på, hvornår det hele ville ende, hvilket i flere tilfælde var tæt på at tage livet af ham.

Den 26-årige sanger bliver spurgt i programmet, om han på noget tidspunkt overvejede at gøre alvor af de mørke tanker, han havde.

Til det svarer Liam Payne, at det gjorde han i de perioder, hvor han følte, at han var et dårligt sted.

Liam Payne er blandt andet kendt fra banden One Direction. Bandet gik i opløsning i 2015. Fra venstre Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik og Louis Tomlinson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Liam Payne er blandt andet kendt fra banden One Direction. Bandet gik i opløsning i 2015. Fra venstre Liam Payne, Harry Styles, Niall Horan, Zayn Malik og Louis Tomlinson. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Måden, hvorpå Liam Payne, kom over de mentale helbredsproblemer, blev løst ved at han åbnede op omkring sine følelser.

»Der er kun én ting, du kan kontrollere i den situation,« fortæller han og uddyber:

»Bare fokuser på i dag. Klar dig igennem det, og så vil der være et nyt bump på vejen om nogle måneder, nogle få uger eller måske den næste dag,« siger Liam Payne i programmet.

Hvis du er i krise eller har tanker om selvmord, så sig det til nogen. Kontakt Livslinien på tlf. 70 201 201 eller læs mere på www.livslinien.dk