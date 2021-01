Skuespilleren Liam Neeson har haft rigtig mange filmroller, hvor han tæver de andre på skift, men det er nu slut.

New York Post skriver således, at den 68-årige skuespiller bekræfter, at det er et overstået kapitel efter i år.

»Jeg kommer til at lave lidt flere film i år, hvis virussen tillader det, og derefter tror jeg, at det vil være det,« lyder det blandt andet.

Liam Neeson understreger ligeledes, at han har fundet det sjovt at tæve personer i diverse film, som er meget yngre end ham selv.

Det er ikke ret længe siden, at det blev klart for Liam Neeson, at alderen måske ikke er til actionscener mere.

»Jeg er lige blevet færdig med en film i Australien. Jeg sloges i en scene med en fyr på 25 år, og han mærkede ingenting, og jeg svedte meget.«

Liam Neeson er blandt andet hårdtslående i 'Taken'-filmene. Her spiller han den tidligere CIA-agent Bryan Mills, der må håndtere en masse mennesker for at holde sin familie sikker. Der er i alt lavet tre 'Taken'-film.

I den første 'Taken'-film stammer det ikoniske citat 'I will find you, and I will kill you' – det er selvfølgelig Liam Neeson, der er manden bag ordene.

Den 68-årige skuespiller er ligeledes kendt fra film som 'The Grey', 'The Dark Knight Rises' og 'Schindler's List'.