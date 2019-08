Det er blot to dage siden, at bruddet mellem stjernerne Miley Cyrus og Liam Hemsworth blev annonceret.

Siden har bruddet trukket en del overskrifter verden over.

Først brød Miley Cyrus tavsheden i et Instagram-opslag, og nu gør Liam Hemsworth det samme på sin egen profil.

'Bare et hurtigt opslag til at sige, at Miley og jeg for nyligt er gået fra hinanden, og jeg ønsker hende intet andet end lykke fremover,' skriver han med en solnedgang som baggrund.

Vis dette opslag på Instagram Hi all Just a quick note to say that Miley and I have recently separated and I wish her nothing but health and happiness going forward. This is a private matter and I have not made, nor will I be making, any comments to any journalists or media outlets. Any reported quotes attributed to me are false. Peace and Love. Et opslag delt af Liam Hemsworth (@liamhemsworth) den 12. Aug, 2019 kl. 8.41 PDT

Miley Cyrus og Liam Hemsworth er gået fra hinanden efter knap et års ægteskab. Det blev bekræftet i en udtalelse fra en repræsentant for dem begge.

»Liam og Miley har besluttet at lade sig separere,« lyder det i en udtalelse fra en repræsentant for stjernerne ifølge People Magazine.

»De har konstant udviklet sig, ændret sig som partnere og individer, og de har besluttet, at det er for det bedste, mens de både fokuserer på sig selv og deres karriere,« lød det ifølge People Magazine.

Liam Hemsworth forklarer også i sit eget opslag, at skilsmissen er et privat ærinde mellem ham og Miley Cyrus. Derfor har han ikke, og vil heller ikke, give nogen udtalelser om bruddet, skriver han.

Liam Hemsworth er 29 år og blandt andet kendt for sin rolle i 'The Hunger Games'. Foto: VALERIE MACON Vis mere Liam Hemsworth er 29 år og blandt andet kendt for sin rolle i 'The Hunger Games'. Foto: VALERIE MACON

Det nu tidligere par mødte hinanden under optagelserne til filmen 'The Last Song' i 2009. I 2012 blev de forlovet, men forholdet gik i stykker året efter.

I 2015 fandt de sammen igen og blev gift den 23. december sidste år i Tennessee, USA.

De sidste par måneder har angiveligt været hårde for parret, der har kæmpet for at få forholdet til at fungere, men som til sidst nu har givet op.

Efter bruddets annoncering ferierer Miley Cyrus i øjeblikket sammen med Kaitlynn Carter. De to kvinder er begge brudt fra deres respektive tidligere ægtemænd, da også Carter er blevet separeret fra sin eksmand, Brody Jenner, der er søn af Caitlyn Jenner.