En berørt Liam Hemsworth har for første gang åbnet op om det pludselige brud med verdensstjernen Miley Cyrus, efter hun blev set kysse en kvinde.

Skuespilleren er taget tilbage til sin familie i Australien, nærmere bestemt Byron Bay, for at slikke sårene efter bruddet.

Daily Mail Australia møder ham i feriebyen, hvor der ikke er mange smil tilovers hos Liam Hemsworth.

Han virker, efter mediets udsagn, påvirket af hele situationen.

»Du forstår ikke, hvordan det er,« siger Liam Hemsworth og fortsætter: »Jeg vil ikke snakke om det.«

Parret nåede at være i et forhold inklusiv et par pauser i ti år. I december kom der papir på forholdet, da skuespilleren og popstjernen blev gift.

De sidste par måneder har angiveligt været hårde for parret, der har kæmpet for at få forholdet til at fungere, men altså til sidst har givet op.

Miley Cyrus er lige nu på ferie med Kaitlynn Carter, og der er blevet taget en del billeder af dem, hvor de kysser.

Vis dette opslag på Instagram rock the boat, don’t rock the boat baby ⚓️ Et opslag delt af Kaitlynn Carter (@kaitlynn) den 9. Aug, 2019 kl. 3.08 PDT

Det skriver Daily Mail, som også bringer et af billederne, hvor de to bikiniklædte kvinder kysser hinanden.

De to kvinder er begge brudt fra deres respektive tidligere ægteskab, da også Carter netop er blevet separeret fra sin eksmand, Brody Jenner, der er søn af Caitlyn Jenner.

Miley Cyrus har tidligere talt åbent omkring sin seksualitet i pressen.

»Jeg er lidt drenget, men jeg kan også være super feminin og også iføre mig et kaninkostume. Hvem jeg er sammen med, har intet at gøre med køn. Jeg er super åben og panseksuel (seksuelt tiltrukket af personer uanset deres køn, red.),« har hun tidligere sagt til musikmediet Billboard.