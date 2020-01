Liam Gallagher kommer onsdag aften med en lettere kryptisk udmelding.

'Efter tredje album vil jeg splitte op med mig selv. Jeg tror bare ikke, jeg kan arbejde sammen med mig selv længere. Jeg kan skrive det, jeg kan lide, og det kan han også, men jeg tror, det er bedst for mig,' lyder det i et opslag på Twitter.

Meget tyder altså på, at sangeren, der primært er kendt som forsanger i Oasis, vil lægge solokarrieren på hylden.

Men det er altså ikke ensbetydende med, at han vil give afkald på hele sit musikalske virke.

I et opslag, der er skrevet otte minutter senere end det første, lyder det:

'Jeg går på pension som soloartist efter album nummer tre, fordi jeg lige har fået et opkald fra min bror, der bønfalder mig om at genoptage Oasis i 2022,' lyder det i opslaget, der afsluttes med ordene:

'If you believe in life after love c’mon you know' altså: 'Hvis du tror på liv efter kærlighed. Kom nu. Du ved det.'

Det engelske rockband blev dannet i 1991 og blev opløst i 2009.

Liam Gallagher spillede i august 2019 på Smukfest i Skanderbor. Foto: HAYOUNG JEON Vis mere Liam Gallagher spillede i august 2019 på Smukfest i Skanderbor. Foto: HAYOUNG JEON

På trods af, at bandet opnåede kæmpe succes og solgte den ene plade efter den anden, var tiden præget af skænderier mellem de to nøgleroller - brødrene Liam Gallagher og storebror Noel Gallagher.

Stridsøksen blev fundet frem og begravet flere gange, og lige så mange gange har 47-årige Liam Gallagher siden opløsningen udtalt et ønske om at gendanne bandet.

Hver gang har 52-årige Noel Gallagher dog afvist, at det ville blive en realitet.

Derfor skal fans nok også denne gang vente med at hive konfettirørene frem og begynde at fejre 'Wonderwall'-bandets genopstandelse, før Noel Gallagher melder noget ud.

Her Noel Gallagher fotograferet i december 2019. Foto: PHIL NOBLE Vis mere Her Noel Gallagher fotograferet i december 2019. Foto: PHIL NOBLE

På Twitter strømmer det ind med reaktioner til Liam Gallaghers opslag. Brugerne tager dog 'nyheden' med visse forbehold:

'Stop med at drille os, Liam,' skriver en bruger. En anden skriver:

'Tænk, at folk faktisk falder for det her.'

Dertil kommer dem, der mistænker sangeren for at være faldet i en øltønde.