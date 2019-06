For 22 år siden var Oasis-forsanger Liam Gallagher sin kone Patsy Kensit utro med Lisa Moorish.

Moorish blev gravid og fik datteren Molly. Og Molly mødte først sin kendte far for et års tid siden. Nu fortæller hun, hvordan det var at vokse op uden sin far.

»Jeg bærer ikke på nogen vrede. Jeg er faktisk taknemmelig for min opvækst med min mor, og hvordan mit liv har været,« siger Molly Moorish-Gallagher til Sunday Times.

»Jeg ville ikke være den jeg er i dag. Det hele skete på den måde, det skulle,« slutter hun.

Molly Moorish-Gallagher arbejder til hverdag som model, og hun har stået model for kendte mærker som Tommy Hilfiger, Calvin Klein og Dolce & Gabbana.

Det var på en pub i London, at hun mødte Liam Gallagher sidste år. Her fortalte han blandt andet, at han var meget stolt af, hvor langt hun var nået på egen hånd.

»Ja, man! Der var tårer og alt det der. Det er en skam, at det ikke er sket tidligere, men man kan ikke dvæle ved fortiden,« siger han til Sunday Times.

Den 46-årige nu tidligere Oasis-frontmand har tidligere udtalt, at mødet med Molly ikke skete tidligere, fordi han har et anstrengt forhold til Mollys mor. Men han har også det, man mildest talt kan kalde for en kompliceret familie.

Vis dette opslag på Instagram As you were Et opslag delt af Molly (@mollymoorishgallagher) den 23. Maj, 2018 kl. 10.39 PDT

Molly har til gengæld udviklet et godt forhold til halvbrødrene Gene og Lennon. Hun har fortalt, at de tre bare 'klikker', selvom de ikke har kendt hinanden længe. Hun har da også været på sommerferie i Ibiza med faderen og de to halvbrødre sidste år.

Gallagher har sammenlagt fire børn med fire forskellige kvinder. To af børnene blev lavet med andre kvinder, end dem som Gallagher var i et forhold til på daværende tidspunkt.

Han har 19-årige Lennon med Patsy Kensit, 17-årige Gene med All Saints-stjernen Nicole Appleton, 21-årige Molly med Lisa Moorish og slutteligt seksårige Gemma med Liza Ghorbani, som han havde en affære med, mens han var gift med Nicole Appleton. Han har endnu ikke mødt Gemma.

Selvom ikke alle Liam Gallaghers børn er kommet til verdenen under 'optimale' omstændigheder, så forsørger han dem alle økonomisk.