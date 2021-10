Lettet. Taknemmelig. Ærgerlig. Skuffet. Følelserne er i kog, efter at landsretten onsdag afsagde dom i en langvarig strid mellem popsnedkeren Remee og hans tidligere assistent, Christian Hoeck.

Men selvom sangskriveren endnu en gang fik medhold i, at Hoeck skal betale ham 700.000 kroner, så har Hoeck ikke tænkt sig at kaste håndklædet i ringen.

»Er lettet og taknemmelig over den første (faktisk den anden) flig af retfærdighed efter alle disse år,« skriver Remee i en sms til B.T. og fortsætter:

»Selvom den ene million var forældet, og dommen langtfra står mål med de omkostninger, det har haft personligt og økonomisk, så har jeg alle dem at takke, som har troet på mig undervejs, og i særdeleshed min advokat, Brian Larsen.«

Remee ses her med sin kæreste Mathilde Gøhler. Foto: Nils Meilvang

Den langvarige sag går tilbage til 2011, hvor Christian Hoeck fungerede som personlig assistent for Remee.

Hoeck har tidligere fortalt til B.T., at de to ikke indgik en ansættelseskontrakt, men at han blev aflønnet i 'naturalier', så han kunne komme med bilag på tøj og andet, som han ønskede.

På et tidspunkt kørte det dog tilsyneladende lidt af sporet mellem de to. I hvert fald anmeldte Remee i 2013 Christian Hoeck for underslæb. Ifølge den tidligere 'X Factor'-dommer havde Hoeck brugt knap tre millioner af hans penge på måltider, diskoteks- og kasinobesøg.

Det førte til, at Remees skatteregning voksede sig så stor, at han måtte optage et millionlån for at betale af på den, har han tidligere forklaret til Berlingske.

Christian Hoeck mener stadig, at dommen mod ham ikke er korrekt. Foto: Claus Bech

Politiet afviste at rejse en straffesag, så i stedet endte Remee med at sagsøge Christian Hoeck i en civil erstatningssag, som siden – ifølge Christian Hoecks advokat, Mikael Erntoft Krüger – nærmest mest har omhandlet et forældningsspørgsmål.

I først byretten og senere landsretten har det centrale omdrejningspunkt været nogle mail, hvor Christian Hoeck i nogle tilfælde vedkender og i andre tilfælde ikke vedkender sig at skylde popsnedkeren penge.

På baggrund af det kom byretten sidste år frem til, at Christian Hoeck skal betale Remee 700.000 kroner i erstatning. Christian Hoeck ankede dommen til landsretten, der altså onsdag stadfæstede dommen.

Det er Hoeck ikke tilfreds med. Han holder fast i, at han intet har gjort forkert.

Remee mener, at sagen har ødelagt ti år af hans liv. Foto: Tobias Kobborg

»Vi noterer os selvfølgelig landsrettens dom. Vi er selvfølgelig ærgerlige over, at de er kommet frem til det samme som byretten, og vi vil indbringe det for procesbevillingsnævnet for at se, om vi kan få grønt lys til at anke den til Højesteret, da vi mener, det er et principielt spørgsmål,« siger han.

Mikael Erntoft Krüger tør ikke at spå om, hvorvidt sagen vitterligt kan komme for Procesbevillingsnævnet, men mener, at det kan blive spændende og en 'lidt nørdet forældelsesdiskussion', hvis den ender i Højesteret.

Remee er ikke begejstret for, at sagen ikke er afsluttet:

»Det er en person, der har arbejdet for mig i måske seks måneder, men som har kostet mig bekymringer og begrænsninger i ti år af mit liv. Jeg ville selvfølgelig ønske, at han havde været taknemmelig for at være sluppet så billigt, taget ved lære og ikke ville udsætte andre for det samme,« siger han.

Det er for øvrigt anden gang, at Remee har haft problemer med en personlig assistent. Tilbage i 2009 fik en anden af hans tidligere personlige assistenter en betinget fængselsdom på seks måneder, efter at være blevet fundet skyldig i at have stjålet værdier for 400.000 kroner fra sangskriveren.

Har det her gjort det sværere for dig at stole på folk?

»Grådighed kender ingen grænser, men jeg vil altid se efter det bedste i mennesker og bevare min naivitet,« lyder det fra Remee.