»Hold nu kæft du drømmer ikke om, hvor hårdt det er,« lyder det med et stort grin fra 'X Factor'-dommer Martin Jensen.

Seerne har været hårde ved årets dommerdebutant som fredag efter fredag har kunne se sine deltagere blive stemt ud.

Før ugens femte liveshow frygtede han derfor, at hans sidste deltager, Dan Laursen, også ville ryge, så han dermed stod uden deltagere i semifinalen.

»Det havde været en katastrofe ikke at få nogen med i semifinalen. Hvis man skal følge Blachmans ord, så kan danskerne godt lide brun sovs og kartofler, som han mener, vi laver... Jeg ved ikke.. Dan er jo en eminent sanger med et virkelig højt bundniveau. Men jeg kan godt mærke, at det strammer til,« lyder det fra Martin Jensen.

Foto: Tariq Mikkel Khan Vis mere Foto: Tariq Mikkel Khan

Han tilføjer, at han elsker at krydse verbale klinger med Thomas Blachman og misunder den rutinerede dommers store ordforråd.

»Jeg prøvede selv at forberede noget i dag, fordi jeg jo kun havde Dan tilbage. Men da jeg så gik ind i studiet, glemte jeg alt, hvad jeg ville sige. Det er min største fjende, jeg kan ikke lære et manuskript. Jeg ser bare, hvad der sker. Jeg er alt for impulsiv,« griner Martin Jensen.

Kan du ikke bare læse op fra et papir næste gang?

»Det tror jeg ikke, jeg tør foran Blachman. Så bliver jeg da først slagtet, haha.«

I femte liveshow var det Martin Jensen, der skulle vælge, hvem der skulle stemmes ud, og her faldt valget på Thomas Blachmans gruppe The Kubrix.

»TV-programmet stopper om to uger, så der ville de enten ryge ud eller vinde alligevel. Så jeg gav dem et hurtigere exit til at gå ud over være de kunstnere, de mener, de skal ud og være på den store scene.«

I taler hele tiden om, at The Kubrix vil klare sig godt i Tyskland. Er det noget internt, du har kørende med Blachman?

»Nej, det var efter første eller andet liveshow, hvor jeg spurgte ham, hvor han troede, det ville fungere henne, og så sagde han Tyskland ud af det blå. Jeg ved ikke hvorfor. Han savner nok at rejse lidt.«