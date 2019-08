»Priden handler egentlig ikke om, hvad du er til, men om kærlighed. Om du er lesbisk, bøsse, biseksuel, transkønnet eller hetro, det er lige meget.«

Tidligere reality-deltager Franciska Vitoft har deltaget i Copenhagen Pride i 12 år. Hun har prøvet alt – danset med på vognene, set Priden fra gaden og taget imod optoget på Rådhuspladsen.

48-årige Franciska Vitoft, der er uddannet bygningssnedker, sprang selv ud, da hun var 21 år.

Hun var tidligere sammen med fyre, men da hun en aften endte i seng med en pige, »føltes det rigtigt«, som hun selv beskriver det.

Tidligere reality-deltager Franciska Vitoft ser frem til Copenhagen Pride 2019. Vis mere Tidligere reality-deltager Franciska Vitoft ser frem til Copenhagen Pride 2019.

»Jeg vil håbe, at Priden giver anledning til, at folk får lyst til at springe ud og sige det højt. Der er for mange, der spilder deres liv på at gå rundt og være i tvivl eller bange for, hvad andre mener om dem,« siger hun og fortsætter:

»Kom dog ud af busken.«



Franciska deltog som den første lesbiske pige i reality-serien Villa Medusa i 1998. Siden har hun deltaget i tv-programmet DM i Handyman – som hun også vandt.

I 2005 var hun med i Big Brother All Stars som den eneste lesbiske deltager.

Jeg synes ikke, børn skal vokse op med begrænsninger. Om de er til det ene eller andet, det betyder ikke noget. Franciska Vitoft

I dag tilbringer Franciska og kæresten samt hendes to børn meget tid i København. De har besluttet, at i år er børnene store nok til at deltage i Priden. Sønnen Cody på 9 år og datteren Destiny på 15 år glæder sig.

»Jeg synes ikke, børn skal vokse med begrænsninger. Om de er til det ene eller andet, det betyder ikke noget. Man bør som forældre være mere bekymrede for, om ens børn får en dødelig sygdom,« siger hun.

Franciska og hendes kæreste Dorthe blev »pride-gift på deres måde« for 2 år siden. Det foregik foran Rådhuset »Vi var faktisk kun på vores anden date, så det var ret vildt,« siger Franciska.

En Pride-vielse er juridisk bindende, det var dog ikke gældende for Franciska og hendes kæreste Dorthe.

Copenhagen Pride-optoget foregår i år lørdag d. 17 august. Vis mere Copenhagen Pride-optoget foregår i år lørdag d. 17 august.

»For os er Priden lidt som nytårsaften. Det er den største dag på året, hvor vi kan feste igennem med alle slags mennesker,« siger hun.

Hun nyder at se, at der er plads til alle slags mennesker.

»Jeg har set en helt nøgen mand, der dansede på en vogn, én kun iført bondage og én kun iført S/M-udstyr. Det viser bare, at denne dag er der plads til alle,« fortæller hun.

Spørger man Franciska Vitoft om, hvilken kategori hun tilhører, svarer hun:

»Jeg går ikke i kjoler, men kan godt lide at være feminin og gå med smykker og mascara, så det er nok kun samfundet, der har travlt med at sætte mig i bås, for dem er jeg nok en lesbisk drenge-pige.«

Copenhagen Pride-optoget foregår lørdag d. 17 august. Det forventes, at over 20.000 mennesker deltager eller kigger med. Du kan se hele programmet her.