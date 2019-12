En af de største stjerner i Hollywood lige nu hedder Leonardo DiCaprio, og han er kendt fra flere filmsucceser som eksempelvis 'Titanic'.

Men det er ikke kun i filmbranchen, at det går godt for den 45-årige skuespiller. Det gør det ligeledes på den private front.

Her dater han nemlig Camila Morrone, der er 23 år yngre. Det skriver Los Angeles Time.

Aldersforskellen mellem de to er altså relativ stor, men det ser 22-årige Morrone ikke som et problem:

»Der er så mange forhold i Hollywood og i verden, hvor aldersforskellen er stor. Jeg synes, at alle skal have lov til at date dem, som de ønsker,« siger hun til det amerikanske medie.

Rygterne omkring DiCaprio og Morrone startede i januar 2018, hvor de blev set sammen i Colorado. Siden da er de blevet set sammen over hele verden.

Camila Morrone forstår godt, hvorfor pressen går så meget op i hendes forhold med DiCaprio:

»Jeg ville sikkert også være nysgerrig omkring det.«

Her ses den 22-årige model og skuespiller, som DiCaprio dater. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX Vis mere Her ses den 22-årige model og skuespiller, som DiCaprio dater. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Argentinske Morrone er lige nu aktuel i filmen 'Mickey and the Bear', der fik premiere tilbage i september.

Den 22-årige skuespiller skabte et navn for sig selv ved at være model, inden hun gik skuespillervejen ligesom sin kæreste.

Camila Morrone fortalte tidligere på året, at hun drømmer om at få børn.

45-årige Leonardo DiCaprio er udover 'Titanic' ligeledes kendt for store film som 'The wolf of Wall Street' og 'Inception'.