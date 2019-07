Camila Morrone er 22 år, og hendes kæreste, skuespilleren Leonardo DiCaprio, er 44 år gammel, og den store aldersforskel forarger nogle mennesker.

Men nu svarer modellen tilbage på den kritik, hun har modtaget på sociale medier på det seneste.

Morrone lagde for nylig et opslag på Instagram med Humphrey Bogart og Lauren Bacall, hvor hun hyldede parrets store kærlighed til hinanden med ordene: 'En kærlighed som denne.'

Det fik dog visse Instagram-brugere til tasterne.

Camila Morrone er her på den røde løber ved filmfestivalen i Cannes. Der blev hun også set sammen med kæresten, Leonardo Dicaprio. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) Foto: LOIC VENANCE Vis mere Camila Morrone er her på den røde løber ved filmfestivalen i Cannes. Der blev hun også set sammen med kæresten, Leonardo Dicaprio. (Photo by LOIC VENANCE / AFP) Foto: LOIC VENANCE

'LOL, ja. Det er hendes ikon, fordi Lauren, ligesom hun selv, kunne lide mænd 25 år ældre, berømte og rige. Ligesom Camila kan lide hendes Leonardo,' kommenterer en bruger blandt andet.

De forskellige knap så positive reaktioner har dog fået Morrone til at svare igen.

Hun har lagt en video på det sociale medie, hvor hun har udtalt følgende:

»Jeg har lige læst nogle af de kommentarer på min Instagram og, åh gud, folk er så ondskabsfulde og fulde af vrede over andre mennesker, som de ikke ved noget om,« starter hun i sin video og fortsætter:

Der er 22 års aldersforskel på Leonardo DiCaprio og hans kæreste, modellen Camila Morrone. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Der er 22 års aldersforskel på Leonardo DiCaprio og hans kæreste, modellen Camila Morrone. REUTERS/Mario Anzuoni Foto: MARIO ANZUONI

»Jeg håber bare, at folk på denne fredag lærer at leve med en lille smule mindre had og bruger deres tid og interesse på noget andet. Fordi det føles godt at leve uden had.«

Leonardo DiCaprio og Camila Morrone er blevet spottet sammen ved forskellige lejligheder siden januar 2018.

For nyligt var de at se sammen ved filmfestivalen i Cannes.

Der var Leonardo DiCaprio blandt andet til stede for at promovere sin film 'Once Upon a Time in Hollywood' lavet af den berømte filminstruktør Quentin Tarantino.