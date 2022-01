En lille parasit er opkaldt efter reggae-legenden Bob Marley.



Skuespilleren John Cleese har en art af lemuren opkaldt efter sig, og Angelina Jolie kan bryste sig med en edderkop. Ja, selv diktatoren Adolf Hitler har en bille.



Mange kendte navne er blevet udødeliggjort i også videnskabens verden ved at få en dyreart eller et sjældent fund opkaldt efter sig. Nu er turen kommet til den Oscar-vindende skuespiller Leonardo DiCaprio.

Den 47-årige amerikaner kommer dog ikke til at dele navn med et dyr.

I stedet har en gruppe internationale videnskabsfolk fra Londons Royal Botanic Kew Gardens og The National Herbarium i Cameroon givet ham en anden ære.

Hollywood-stjernen har ifølge CNN i stedet fået en ny tropisk træart opkaldt efter sig.

Det er en kritisk truet art, som nu bærer navnet Uvariopsis Dicaprio.

Og arten har sågar sin egen Wikipedia-side.



Træerne vokser i Eboskoven i Cameroon, hvor der også bor gorillaer, elefanter og chimpanser. Det er dog ikke helt tilfældigt, at DiCaprio har fået denne ære.

Skovområdet og dets plante- og dyreliv var sidste år truet af skovhugst, hvilket fik Hollywood-stjernen, som er kendt for sin klimaaktivisme, til at råbe op.

Det gjorde han blandt andet med et opslag på Twitter.

En måned senere stoppede regeringen i Cameroon også planerne om træfældning i det udsatte skovområde.

»Vi er meget taknemmelige for den støtte, som Leo (Leonardo DiCaprio, red.) gav os i kampagnen for at beskytte Eboskoven sidste år. Det virkede derfor rigtigt, at vi ærede ham på denne måde ved at navngive en unik art for denne skov efter ham,« lyder det fra Martin Cheek, som er en af eksperterne bag fundet.