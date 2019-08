Leonardo DiCaprio går nu ind i kampen for at stoppe de brande, der lige nu hærger Amazonas i Brasilien.

Det gør han ved at donere 33,5 millioner kroner via sin klimafond Earth Alliance.

Fonden har oprettet, hvad de kalder en 'nødsituations Amazonas fond,' der skal finansiere ressourcer til at genoprette området.

Desuden skal pengene gå til at beskytte den tilbageværende biodiversitet. Det skriver fonden på Twitter.

På billedet kan du se en brand i Amazonas, man har forsøgt at slukke. Foto: LULA SAMPAIO Vis mere På billedet kan du se en brand i Amazonas, man har forsøgt at slukke. Foto: LULA SAMPAIO

Og så skal de selvfølgelig gå til at få slukket brandene, der lige nu er så voldsomme, at de hvert minut ødelægger områder, der har samme størrelse som en fodboldbane.

Mange af dem er formentlig påsat af landmænd, der ønsker større arealer til deres landbrug.

Siden den 44-årige skuespiller oprettede fonden tilbage i 1998, er der doneret mere end 670 millioner kroner til diverse klimaprojekter.

Dengang hed fonden Leonardo DiCaprio Foundation, men den er senere fusioneret med andre organisationer under navnet Earth Alliance.

#EarthAlliance has formed an emergency Amazon Forest Fund with $5m to focus critical resources for indigenous communities and other local partners working to protect the biodiversity of the Amazon against the surge of fires. Learn more & donate: https://t.co/uG2WoEoKqx pic.twitter.com/IbcubQCO4v — Earth Alliance (@earthalliance) August 25, 2019

Skovbrandene i Amazonas har stor betydning for vores klima.

De mange træer, der har måttet lade livet til de hurtigtvoksende brande, optager nemlig en stor mængde CO2.

Er de væk, så vil al den CO2 i stedet ende i vores atmosfære.

Der er i år registreret flere end 73.000 skovbrande i Amazonas.