Leonardo Di Caprio er blevet tvunget til at aflevere en Oscar-statuette til myndighederne, fordi den indgår i en sag om svindel. Det skriver New York Times.

Det er dog ikke den Oscar-statuette, han selv fik tildelt i 2015 for sin præstation i filmen The Revenant. Det er en Oscar-statuette, han fik i gave af den nu svindelanklagede finansmand Jho Low.

Finansmanden finansierede filmen ’The Wolf of Wall Street’ fra 2013, som Leonardo Di Caprio spillede hovedrollen i. Det var i den forbindelse, at Jho Low forærede Di Caprio en Oscar-stautette, som han havde købt på auktion for 600.000 dollars.

Statuetten var oprindeligt tildelt legenden Marlon Brando for sin rolle i filmen ’The Waterfront’ fra 1954.

Marlon Brando i filmen The Waterfront fra 1954. Han vandt en oscar for sin præstation. Statuetten blev senere sat til salg, købt af finansmanden Jho Low og foræret til Leonardo Di Caprio. Foto: HANDOUT Vis mere Marlon Brando i filmen The Waterfront fra 1954. Han vandt en oscar for sin præstation. Statuetten blev senere sat til salg, købt af finansmanden Jho Low og foræret til Leonardo Di Caprio. Foto: HANDOUT

Men nu skal den altså afleveres til myndighederne. Den malaysiske finansmand Jho Low er anklaget i en omfattende sag om svindel og er lige nu på flugt fra myndighederne.

Han gemmer sig angiveligt ’et sted i Kina’.

Sagen betyder blandt andet, at Leonardo Di Caprio har været nødt til at indlevere Oscar-statuetten og et maleri af Pablo Picasso – begge gaver, han har fået af Jho Low.

Statuetten er dog ikke nødvendigvis tabt. Oscar-akademiet har nemlig ret til at købe alle statuetter tilbage for en dollar, hvis de ønsker det.