'Paradise Hotel'-deltageren Lenny Pihl brugte en stor del af december på at samle penge ind til udsatte børn.

Alle pengene skulle gå til børn på børnehjem, så de også kunne få en julegave - og indsamlingen gik rigtig godt.

Det fortalte Lenny Pihl til B.T. på den røde løber inden 'Reality Awards 2020':

»Vi var bange for, at det ville blive et flop, men sådan var det slet ikke. Jeg tror, vi fik samlet ind til ti eller 11 børnehjem,« lyder det fra Pihl.

Den tidligere 'Paradise Hotel'-deltager fortalte også, at der blev givet gaver for et temmelig stort beløb:

»Det har været helt sindssygt. Vi har givet for omkring 100.000 kroner i gaver. Det var en god december.«

Og indsamlingen gik så godt, at der ligeledes blev givet gaver til private familier:

»Vi fik også samlet ind til private familier, der er fattige. Så godt gik det. Det var fedt,« sluttede Lenny Pihl overfor B.T.

Indsamlingen til det gode formål fik navnet 'Projekt Julegave', og Pihl fik idéen, fordi han selv har været anbragt på børnehjem.

Lenny Pihl er i Danmark bedst kendt fra 'Paradise Hotel', som han har deltaget i to gange.

Han vandt sæson 14 af programmet.

Fredag er han vært til 'Reality Awards 2020' i København, hvor 16 priser skal uddeles.