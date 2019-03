Lenny og Philip er inden længe tilbage på skærmen, og alt tyder på, at det ikke kommer til at gå stille for sig.

I denne uge lagde Lenny et billede på sin Instagram, hvor han poserer sammen med sin bedste ven, Philip, og afslører, at de to snart er tilbage på skærmen. Det kan man da kalde en cliffhanger, og begge de to hovedpersoner er meget hemmelighedsfulde.

»Lenny og jeg har altid gang i lidt projekter – mere må jeg desværre ikk svare på,« lyder det kort fra Philip, mens Lenny i det mindste bekræfter, at der er gode udsigter.

»‘Paradise’-kongerne er tilbage. Jeg må ikke fortælle, hvad det kommer til at være endnu, men jeg lover jer alle sammen, at det bliver en på opleveren,« siger Lenny med et grin og fortsætter:

»Jeg elsker at arbejde sammen med Philip, for vi er bedste venner, og vi ved, hvordan man giver folk en på opleveren. Så ja, Philip og Lenny er snart tilbage igen, og I skal FUCKING glæde jer.«

Som sagt så gjort. Spørgsmålet er dog, hvilket program det er, de to venner laver sammen, og om der er tale om et tv-program eller et program på Viafree.

Tidligere har de to lavet serien ‘Wingman’ sammen, men der kan man inden længe opleve venneparret Kasper og Rasmus fra ‘Love Island’ i en sæson to af det program, så det er formodentlig ikke det. Men én ting er sikkert, det kommer helt sikkert til at blive skørt og garanti for et godt grin.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk