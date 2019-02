Det er sjældent, at reality-romancer holder specielt længe, efter deltagerne er vendt hjem til hverdagen i Danmark.

Men ikke desto mindre har Paradise-parret Lenny Pihl og Nadja Hansens forhold holdt i lidt over et år.

Altså lige indtil nu.

Over for Se & Hør bekræfter Lenny Pihl, at de to ikke længere er sammen.

Vis dette opslag på Instagram De er så søde Et opslag delt af Nadja Og Lenny (@nadja_og_lenny_fanprofil) den 1. Maj, 2018 kl. 10.40 PDT

Den godt halve million Instagram-følgere, det kendte reality-par har tilsammen, har måske også lagt mærke til, at begge parter har slettet de billeder, de havde sammen og af hinanden.

Og det var ikke få.

De var nemlig ikke blege for at vise omverden, hvor glade de var for hinanden.

Hvilket heller ikke svært at tro på, når man kunne se, at de flyttede sammen kort tid efter, de mødte hinanden på Paradise Hotel forrige år.

Ligesom de havde fået en lille, fælles hund ved navn Bent.

Men i 2019 er det tydeligvis et klassisk tegn på, at der knas i forholdet, når alle fotobeviser på Instagram bliver slettet.

For at billederne var væk, opsnappede Realityportalen allerede i starten af februar, hvor de spurgte Lenny Pihl, hvad årsagen var.

»Der er krise, mere kan jeg ikke lige sige. I må vende den med Nadja,« svarede Lenny Pihl dengang til Realityportalen.

Og det tyder alt også på, der har været.

Det har dog ikke været muligt at få fat i Nadja Hansen.