Smilet er igen stort hos Lenny, som ikke kan skjule sin forelskelse.

Året begyndte skidt for et af sidste års hotteste par. Lenny og Melina gik fra hinanden i begyndelsen af 2020, men allerede kort efter bruddet understregede Lenny, at han stadig elskede Melina, og han håbede på, at de ville finde melodien igen.

– Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu, for jeg savner Melina rigtig meget, men vi diskuterer for tit, og jeg har følt i et stykke tid, at hun ikke har haft brug for mig i sit liv, og alle folk i nærheden af hende er vigtigere end mig! Det er noget rod det hele, og det dræber mig langsomt. Jeg ved ikke, om vi kan få det til at fungere igen, men nu må vi se hvad tiden bringer, fastslog han dengang.

Bruddet skyldtes, at Melina havde fundet ud af, at Lenny havde været sammen med to andre piger, kort efter de havde mødt hinanden. Selvom de på det tidspunkt ikke var kærester, blev det en dealbreaker for Melina. Men nu tyder alt på, at de varme følelser atter har fundet vejen frem til hende.

På Lennys Instastory er Melina pludselig tilbage i stor stil, og der er vist ingen tvivl om, at de to har fundet sammen igen. Kærlighedserklæringerne starter med en story, hvor der er formet et hjerte af fyrfadslys, og Melina er tagget, mens sangen ‘You’re the best thing I never knew I needed’ spiller.

Herefter kommer der en story med Melina, som er faldet i søvn med sin mad ved siden af Lenny.

Til slut ser man en story, hvor han facetimer med Melina. Det skorter altså ikke på kærlighedserklæringer fra Lennys side, så mon ikke, det hotte par har fundet sammen igen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realitytportalen.dk