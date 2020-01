Lenny ville ønske, han kunne ændre fortiden.

I sidste uge begyndte rygterne at florere omkring, at der skulle være knas i kærligheden mellem Lenny Pihl, som vandt ‘Paradise Hotel’ sæson 14 og kæresten Melina Buur. Lenny afviste dog og understregede, at der var tale om falske rygter, nu er parret alligevel gået fra hinanden, og der var altså noget om snakken.

»Jeg var fuld og gjorde noget dumt, dengang vi lige var startet med at se hinanden, og det er så kommet frem nu her. Jeg elskede ikke Melina dengang, som jeg gør den dag i dag, og jeg vidste ikke, om vi blev til noget seriøst. Men sket er sket, og hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, så havde jeg aldrig gjort det. Det har skubbet os væk fra hinanden, og lige nu er vi ikke sammen mere,« forklarer Lenny og forstætter:

»Jeg dummede mig med et par piger på et barjob, og jeg har haft det af helvedes til med det lige siden! Jeg elsker Melina meget højt, og hun er den mest dejlige, kærlige og omsorgsfulde kæreste, jeg nogensinde har haft. Men hun kan os blive rigtig gal og gå amok, og det er der hun er lige nu.«

Det dræber mig langsomt

For Lenny er titlen som single bestemt ikke noget, han glæder sig over. Han har ikke lagt skjul på, at han håbede på en fremtid med Melina, og det har ikke ændret sig.

»Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre lige nu, for jeg savner Melina rigtig meget, men vi diskuterer for tit, og jeg har følt i et stykke tid, at hun ikke har haft brug for mig i sit liv, og alle folk i nærheden af hende er vigtigere end mig! Det er noget rod det hele, og det dræber mig langsomt. Jeg ved ikke, om vi kan få det til at fungere igen, men nu må vi se hvad tiden bringer,« fastslår han.

Beslutningen om at stoppe forholdet har heller ikke været nem for Melina, men hun ønsker ikke at gisne om, hvordan fremtiden ser ud imellem dem og forklare, hvorfor det er slut.

»Jeg har ikke noget at udtale mig om lige nu. Lenny kan udtale alt det, han har lyst til. Men mit privatliv vil jeg gerne holde for mig selv, så jeg kan hele. Jeg går nok igennem lige nu, det ved Lenny også godt,« fastslår Melina.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk