Trods sejlivede rygter, så er Lenny stadig sammen med kæresten Melina. Tidligere har den slags usandheder fået Lenny helt op i det røde felt.

I efteråret 2019 åbnede den tidligere ‘Paradise’-vinder og ‘For lækker til love’-stjerne Lenny Pihl Christensen op om, at han havde mødt en sød pige. Selvom han gik stille med dørene omkring sin flirt i starten, så afslørede han kort efter, at den nye pige i hans liv var 23-årige Melina Buur, som han sidenhen er blevet kærester med.

Artiklen fortsætter efter billedet af Melina

Break up rygter

Men i den seneste tid har rygterne floreret om, at der skulle være knas i forholdet mellem Lenny og Melina, og at de to skulle være gået fra hinanden.

Det afkræfter Lenny dog overfor Realityportalen.

»Vi er stadig sammen og elsker hinanden, men jeg har godt set, der har været rygter om, vi var gået fra hinanden,« siger Lenny med et grin.

Selvom rygterne om hans og Melinas brud ikke har noget på sig, så har Lenny alligevel et bud på, hvad der startede dem.

»Vi havde ikke lagt storys op i fire-fem dage sammen, og så gik det bare helt amok over alt,« forklarer han.

“Det er uintelligente teorier”

Så sent som her i julen har man ellers kunne se Lenny og Melina sammen på de sociale medier, hvor de startede velgørenhedsprojektet ‘Projekt Julegave’ – hvor de sammen har samlet ind til julegaver til anbragte børn og efterfølgende selv delt gaverne ud på børnehjemme – ligesom en skruk Lenny for få dage siden fortalte, at han og Melina allerede havde børnenavnene klar.

Alligevel har rygtet om deres brud floreret løs. Men i dag har Lenny det sådan, at han ikke gider spilde sine kræfter på den slags usandheder.

»Jeg er nået til et sted i mit liv, hvor jeg ikke tager rygter så tungt. Det rører mig ikke mere. Hvis jeg skulle lade mig styrer af folks uintelligente teorier, så ville mine hverdage være længere, end de allerede er. Hvis folk vil snakke lort, så kan de bare gøre det – jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert omkring mig,« forklarer han.

Gik amok og blev bandlyst

Men Lenny har bestemt ikke altid taget så let på at høre usande rygter om sig selv og sit liv. Det fik blandt andet konsekvenser for hans færden på det sociale anonyme medie Jodel, som af flere realitypersonligheder er blevet kritiseret for at være et medie, der spreder usandheder om særligt realitystjerner.

»Jeg blev meget påvirket af alt det lort som stod på Jodel engang, men nu er jeg blevet bandlyst derinde, fordi jeg går amok på deres lorte app,« raser Lenny.

Lenny skrev nemlig til folkene bag Jodel, at “deres app er noget lort, der ødelægger os “offentlige personers” privatliv ad helvedes til“, samt at indholdet var det rene løgn og negativitet.

»Jeg fucking hader Jodel af hele mit hjerte,« understreger Lenny.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk