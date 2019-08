Sangerinden Lene Siel har igen fået lyst til at lave ny musik efter en hård skilsmisse for fire år siden.

Den 50-årige sangerinde havde simpelthen brug for at trække stikket, forklarer hun i et stort interview med 'Hendes Verden' hos ALT for damerne.

»Siden min skilsmisse for fire år siden har jeg været i et vadested. En overgang til noget nyt der ikke er helt defineret endnu. Min eksmand var kapelmester i mit orkester, så det private og det faglige var filtret sammen, og det har jeg haft brug for at trække mig lidt væk fra,« fortæller hun til livsstilssitet alt.dk.

Hun fortæller også, at skilsmissen var hård - både for hende og hendes familie.

Lene Siel er klar igen efter en hård skilsmisse for fire år siden. Foto: Lars Møller Vis mere Lene Siel er klar igen efter en hård skilsmisse for fire år siden. Foto: Lars Møller

Lene Siel forklarer, at der både har været rigtig gode dage, men der har også været dage, hvor hun har været ulykkelig og grædt.

Men nu er sangerinden igen klar til at kaste sig over den musik, der før har fyldt rigtig meget af hendes liv.

Hun skal blandt andet i studiet for at indspille en julesang, fortæller hun i interviewet.

Sangerinden er klar over, at der er sket meget på fire år, men det er en udfordring, som hun er klar til.

Sangerinden Lene Siel er igen klar til at lave ny musik. Foto: Jeppe Michael Jensen Vis mere Sangerinden Lene Siel er igen klar til at lave ny musik. Foto: Jeppe Michael Jensen

Hun er bevidst om, at det kan være overvældende at skulle i gang igen, men hendes gejst, mod og kreativitet vokser hele tiden, forklarer hun.

Der starter et nyt kapitel for hovedpersonen, og den snart 51-årige sangerinde ser med spændte øjne på, hvad fremtiden bringer.

»Jeg kaster en million bolde i luften, mister nogle, men griber andre, og hver af dem føles som en succes, der gør, at jeg udvikler mig. Selvom jeg er over 50 år, føles det som om, at verden ligger åben, og det er altså en spændende invitation,« fortæller hun til alt.dk.

Lene Siel har tre døtre.