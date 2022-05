48-årige Lene Nystrøm blev nærmest en superkendis fra den ene dag til sen anden, da hun sammen med gruppen Aqua og sangen Barbie Girl tog verden med storm for 25 år siden.

I forbindelse med sangens jubilæum åbner hun nu op i et stort interview med Vouge Scandinavia. Her fortæller hun blandt andet, hvordan det var at arbejde med sammen med både René Dif og Søren Rasted, der i dag begge er hendes ekskærester.

Først dannede hun par med René Dif og senere Søren Rasted, som hun var gift med til 2017. De har sammen to børn.

Lene Nystrøm beskriver, hvordan hun bare var nødt til at fortsætte med at arbejde tæt sammen med begge mænd, selvom det var hårdt. Det er noget, de har været nødt til at overkomme, forklarer hun.

Det de havde sammen – gruppen Aqua – var for stort til ikke at kæmpe for på trods af bruddet.

»Der var aldrig nogen form for diskussion med René eller Søren om at stoppe med at spille, holde op med at give koncerter eller stoppe med at arbejde. Vi har det til fælles, og det er en god følelse,« siger hun til Vouge Scandinavia.

Det tog også hårdt på hende, da gruppen i 2001 besluttede at holde en pause. Hun beskriver det som en stor og smertefuld skilsmisse. Hun følte sig ensom.

Dog mener hun i dag, at pausen var nødvendig. Det gav dem en mulighed for at få ro på privatlivet og blive klar til at arbejde sammen igen. Det tog hårdt på dem at turnere og producere musik hele tiden.