Tv-værten Lene Beier, som i disse dage kan ses på skærmen i forbindelse med datingprogrammet 'Landmand søger kærlighed', er lige nu begejstret over store forandringer i sit eget privatliv.

For mens corona-året har budt på isolation og bekymring, så har den for nogle også givet anledning til at være mere sammen med familien. Noget, der også gælder for Lene Beier.

Hun har haft sin søster, søsterens kone Matilde, deres søn Bas og Lene Beiers mor boende en del, og det var til stor glæde for alle parter.

Faktisk så stor, at familien begyndte at tale om det hus, der var til salg ved siden af Lene Beier og ægtemanden Anders Beiers hjem i Søvang syd for Dragør. Det afslører Lene Beier på Instagram.

Lene Beier og hendes mand, Anders har også istandsat deres eget hjem. Anders Beier arbejder med at stansætte huse. (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Lene Beier og hendes mand, Anders har også istandsat deres eget hjem. Anders Beier arbejder med at stansætte huse. (Arkivfoto) Foto: Jens Nørgaard Larsen

»Vi begyndte at snakke om nabohuset, som har været til salg i rigtig lang tid. Og så var der jo lige nogle ting, som skulle på plads. Min søster skulle for eksempel have solgt sin lejlighed, og der skulle forhandles om prisen,« lyder det fra den 43-årige kendis, da B.T. taler med hende.

Hun forklarer, at nabohuset skal deles op i to lejligheder, sådan at både søsterens familie kan bo der, men at der også er plads til Lene Beiers mor.

Moren har nemlig valgt at rykke teltpælene op i Skive og begive sig mod Sjælland, hvor alle hendes tre døtre bor. Lene Beier fortæller, at det er en beslutning, som har vakt stor lykke hos hendes to drenge, der er 9 og 11 år gamle.

Mormoren har dog været nødt til at sælge Lene Beiers barndomshjem.

»Det er da lidt underligt, men det er et bytte, jeg rigtig gerne gør for at få min mor herover,« lyder det fra Lene Beier, som uddyber:

»Min mor har jo stadig en masse veninder derovre, så der kan man jo tage med over på en tur, hvis man har lyst, og så bor min far også i Skive-området (Lene Beiers forældre er skilt, red.), så på den måde er der stadig en forbindelse. Men jo, det er da underligt, at ens barndomshjem er blevet solgt.«

Hun fortæller, at den næste tid står på en masse knoklearbejde. For deres gamle naboer, som de var rigtig glade for, havde boet i huset i 40 år.

Det skal nu gennemgå en større renovering, så det egner sig til at blive delt. I søsterens lejlighed skal der blandt andet laves et nyt køkken, og der skal laves en indgang til moren. Desuden skal der laves passage imellem de to haver.

Vis dette opslag på Instagram At bygge vores drømmehus her i Søvang, er det bedste vi har gjort som familie . Og nu bliver det endnu bedre at bo her, end jeg nogensinde havde forestillet mig. Min lillesøster, hendes kone Matilde, lille Bas, hunden Makker og min elskede mor flytter nemlig ind i huset ved siden af vores. Hvis du er nysgerrig, så fortæller jeg lidt mere om det hele i min story, jeg ville bare lige dele min glæde med jer her ogsåOg Ja, Anders er heldigvis lige så vild med tanken om vores “over hækken kollektiv” - som drengene, Bruce og jeg @jytteransborg @matildebram @metteransborg @andersbeier #familietid #byggetid #kollektiv Et opslag delt af Lene Beier TV2 Og TV2 Fri (@lenebeier) den 29. Sep, 2020 kl. 11.52 PDT

»Det er noget, vi alle sammen skal hjælpes om, så der bliver nok at se til,« siger hun glad.

Hun forklarer, at de er en familier, som altid har brugt meget tid sammen. Hun glæder sig helt vildt til de muligheder, det nye 'kollektiv' fører med sig.

»Min mor er sådan en, som altid laver tusind ting, og nu skal hun jo starte herovre og skabe nogle nye relationer. Det er fantastisk, og det er en kæmpe gave, at vi nu kan hjælpe hinanden med alle de ting, der er i hverdagen.«

Lene Beier fortæller, at familien helt sikkert skal spise ofte sammen, men at der endnu ikke er nogen konkrete planer. Nu er der lige en arbejdsopgave, der skal overstås.

»Lige nu skal vores barndomshjem jo pakkes ned. Jeg skal faktisk derover i morgen og hjælpe min mor,« lyder det fra en glad Lene Beier.

Og moren, der er vinterbader, får ikke langt til et dyp. Familien kommer nemlig til at bo lige ud til Øresund i Søvang.

På Instagram understreger Beier desuden, at ægtemanden – 'mod nogens forventning' – også er begejstret for køberne af nabohuset.