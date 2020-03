Tv-værten tilbyder sine følgere at blive ringet op og få en snak, hvis de føler sig alene og forladt under corona-krisen, hvor alle normale aktiviteter i Danmark er lukket ned.

Under coronakrisen har Lene Beier ligesom mange andre danskere fået besked om at blive hjemme fra sin arbejdsplads TV 2, der af samme grund har måttet indstille en lang række tv-produktioner.

Den 42-årige tv-vært har dog ikke tænkt sig at ligge på den lade side, men har tænkt over, hvordan hun kan gøre nytte i krisetiden. Idéen til at hjælpe ensomme er opstået, så tirsdag aften smækkede hun opdatering op på sin Instagram-profil med et tilbud om opkald til sine 75.000 følgere, hvis nogen af dem havde brug for en snak mellem kl. 13.30-14.30 på hverdage efter hendes børns hjemmeskoleundervisning.

'Jeg er hverken psykolog eller læge! Men jeg synes bare, det er hyggeligt at sludre,' skrev hun videre, og det har nu medført en storm af beskeder i indbakken hos Lene Beier.

»Jeg blev bombarderet, så nu skal jeg prøve for første gang i dag (onsdag eftermiddag) at ringe op til en håndfuld mennesker,« fortsætter Lene Beier til Realityportalen.

Vis dette opslag på Instagram Sidder du og føler dig ensom derhjemme - og savner en at snakke lidt med i disse tider? Så vil jeg gerne ringe til dig! Jeg har tid til at ringe hver dag efter ungernes hjemmeskole er afsluttet mellem 13.30 og 14.30, så send mig en besked, hvis jeg skal ringe til dig, så kan vi sludre over en kop kaffe i hver sin ende af røret Ps. Jeg aner ikke om der er et behov, men jeg ringer til så mange jeg kan nå. Pps. Jeg er hverken psykolog eller læge! Jeg synes bare det er hyggeligt at sludre☕️ #kaffepause #snak #coronatider #sammenhverforsig foto: @clauspeuckert Et opslag delt af Lene Beier TV2 Og TV2 Fri (@lenebeier) den 24. Mar, 2020 kl. 12.33 PDT

»Noget af det, jeg er god til, er at snakke, så måske det kan gavne nogen. Det er vildt hyggeligt at tale med alle mulige mennesker. I det her tilfælde er det ofte folk, som er alene. Og selvfølgelig er det anonymt. Det er kun en håndsrækning, hvis nogen har brug for det,« understreger Lene Beier, hvis hus i Søvang på Amager i øvrigt er blevet invaderet. Da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned 11. marts flyttede hendes lillesøster, hendes partner, deres baby og hund nemlig ind hos Lene Beier. Så nu er de blevet en stor familie.

»Vi bor nu fire voksne og tre børn sammen, mens mange andre sidder alene i deres små lejligheder, hvor tiden kan føles lang. Det er meget hyggeligere at være sammen i en slags frivillig isolation. Og det går rigtigt godt. Jeg står nogle gange op med det lille barn kl. 5.30, og så har vi jo to hunde, der skal luftes. Vi har en have og bor tæt på naturen. Der er mange fordele, så det hele ikke bliver for surt,« siger ‘Landmand søger kærlighed’-værten om den særlige situation alle danskere befinder sig.

Vis dette opslag på Instagram Ham her holder os alle beskæftiget #9måneder #teething #bossbaby #lækkermås #coronakollektivet Et opslag delt af Lene Beier TV2 Og TV2 Fri (@lenebeier) den 22. Mar, 2020 kl. 9.20 PDT

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.